Arranca la Liga de España a la espera de Real Madrid y Barcelona

La temporada 2020-2021 arranca el sábado sin Barcelona ni Real Madrid y bajo la sombra de la pandemia, que obligará a mantener los encuentros a puerta cerrada.

A la espera de la entrada en liza de Barcelona y Real Madrid, la nueva campaña liguera empezará el sábado con el duelo entre el Éibar y el Celta en un estadio vasco de Ipurúa sin público en las gradas por la pandemia.



"No se dan las circunstancias para permitirlo (el público)", afirmaba recientemente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista con la cadena Ser.



España es uno de los países más afectados por los rebrotes de covid-19 con 51.419 diagnosticados en los últimos siete días alcanzando los 554.143 casos y casi 30.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según los datos del miércoles.

La Liga también sufre

La Liga de España no ha sido una excepción respecto al resto del país con la aparición de casos positivos de coronavirus en prácticamente todos los equipos, tras las pruebas practicadas en agosto a la vuelta de las vacaciones de los jugadores.



Entre ellos, el central francés del Barcelona, Samuel Umtiti, y su nuevo fichaje Miralem Pjanic, o en la Real Sociedad, los casos de David Silva, recién llegado del City que aún no se ha estrenado con los vascos, o su compañero Willian José.



Difícil que ambos estén el domingo en el encuentro contra el Real Valladolid ayudando a una Real que sufrió otros cuatro casos de coronavirus. Para minimizar el impacto de la pandemia en el campeonato, la Liga, que mantiene las frecuentes pruebas PCR, ha revisado su protocolo sanitario.



Así, cada equipo deberá contar al menos con cinco jugadores del primer equipo y no se podrá aplazar más de un partido. Se permitirá también cambios en el equipo técnico, a lo que se une que los equipos deberán contar con un estadio alternativo fuera de su comunidad, en caso de que su recinto se vea cerrado debido al coronavirus.



Todo para evitar un nuevo caso Fuenlabrada, equipo de la 2ª división que viajó a La Coruña con varios positivos para la última jornada de la categoría a finales de julio. El caso abrió una polémica entre la Liga, la Federación (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), cuya presidenta Irene Lozano, no descarta que se pueda llegar a una inhabilitación del presidente de la Liga, Javier Tebas, por ese asunto.

Un Barça en reconstrucción

La Liga, tras la extraña temporada pasada, vuelve descafeinada sin público y a la espera de la entrada en liza de los grandes candidatos al título, el Barcelona y el Real Madrid, que defiende el cetro logrado la temporada pasada.



El equipo de Zinedine Zidane, sin todavía nigún refuerzo a falta de menos de un mes para el cierre del mercado, echará a andar en el campeonato el 20 de septiembre contra la Real Sociedad, mientras el Barça lo hará una semana más, contra el Villarreal, tras disputar la final a ocho de la Champions.



El equipo azulgrana afronta una etapa de reconstrucción a las órdenes del técnico holandés Ronald Koeman, sacudido por el reciente amago de salida de su capitán Lionel Messi tras la desastrosa campaña pasada, que el equipo azulgrana terminó en blanco, algo que no ocurría desde 2008.



Después de expresar su deseo de salida, Messi dio marcha atrás para evitar un litigio judicial con su club y ya entrena con normalidad. "Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", adelantó en una entrevista con Goal.com para alivio de los aficionados culés.



El astro argentino seguirá, pese a lo ocurrido, siendo el referente en un equipo reforzado con la llegada de Pjanic y pendiente de la eclosión del joven Ansu Fati, pero que puede ver cómo se marcha Luis Suárez, fiel escudero de Messi.



AFP