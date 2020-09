Vuelve la Bundesliga: ¡juega el poderoso Bayern Múnich!

El Bayern Múnich abrirá este viernes la Bundesliga con un duelo en casa contra el Schalke que será también el debut del vigente campeón de Europa en esta temporada.

Inicialmente, se esperaba que el público regresa además a la Allianz Arena que hubiera podido llenar el 10 por ciento de su aforo, lo que representa cerca de 7.500 espectadores pero al medio día la alcaldía de Múnich dio marcha atrás a la decisión y el duelo será sin espectadores.



El Bayern parte como claro favorito, no solo para el duelo contra el Schalke sino también para defender el título de la Bundesliga y prolongar su hegemonía. Sin embargo, este viernes los bávaros parten con una desventaja que podría hacer el partido más parejo que lo que muchos esperan.



Le puede interesar: (¿Por qué no jugó James Rodríguez este miércoles en la Copa de la Liga?).



El éxito en la Liga de Campeones hizo que la temporada del Bayern se alargara por lo que los jugadores se fueron tarde de vacaciones, que fueron cortas pero motivaron que regresaran también relativamente tarde, con lo que el entrenador Hansi Flick ha tenido solo una semana para preparar el duelo de este viernes.



El Schalke, en cambio, se viene entrenando desde hace cinco semanas y, desde entonces, tiene el duelo ante el Bayern en el punto de mira. En el Bayern se espera el debut de Leroy Sané, el fichaje más importante del club bávaro a la espera de que se agote el tiempo que queda para el cierre del mercado.



Sané viene de una larga lesión y está recuperando la forma, pero todo apunta a que será titular puesto que Kingsley Coman está en cuarentena después de un positivo de covid-19 en una persona de su entorno.



También lea: (Seis conclusiones que dejó la derrota del América en Brasil).



Los otros fichajes del Bayern no debutarán mañana, salvo que ocurriera algo excepcional. El central francés Tanguy Nianzou es baja por una lesión muscular y el meta Alexander Nübel, suplente de Manuel Neuer.



En todo caso, el equipo que esté en el campo mañana se parecerá bastante al que jugó la final de la Liga de Campeones contra el PSG. Además del ingreso de Sané por Coman se espera que Benjamin Pavard juegue de lateral derecho lo que le permitirá a Joshua Kimmich retornar el centro del campo, donde ya no estará Thiago Alcántara cuyo fichaje por el Liverpool ya ha sido confirmado.



El Schalke podría contar con el debut del delantero portugués Diego Paciencia, procedente del Eintracht Fráncfort. El club de Gelsenkirchen viene de jugar una mala temporada, terminó en el puesto 12, pese a lo cual las directivas mantuvieron en su cargo al entrenador David Wagner.



Las expectativas para este ejercicio no son muy grandes. El Schalke, que ya tenía problemas financieros antes de la crisis del coronavirus, ha podido moverse poco en el mercado de fichajes por lo que básicamente apuesta por la misma plantilla de la temporada anterior.



EFE