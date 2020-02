Pereira con la urgencia de ganar recibirá a Cúcuta

El regreso a la máxima categoría le ha costado al Deportivo Pereira, evidencia de los encuentros perdidos en el arranque de la temporada, los cuales lo tienen último de la Liga y primero en el descenso, lo que les obliga a ganarle a Cúcuta, en la tercera fecha del campeonato, antes de que se ponga en crisis.

Los ‘matecañas’ no pueden dejar que sus rivales amenazados con el fantasma de la B le tomen distancia, dadas las características del torneo, que da más ventajas a los punteros, aunque perjudica a los del fondo, y más cuando se lucha por mantenerse en la A.



Después de ocho años en segunda división, los orientados por Néstor Craviotto vuelven a jugar un encuentro de primera en la capital risaraldense, contexto que les pone presión a los pereiranos por la necesidad expuesta y el debut ante su público, que le exige el triunfo inmediato.



“Pienso que va a ser un partido difícil como todos, en donde nosotros debemos proponer y venir haciendo lo que estamos haciendo, simplemente corregir en la parte de definición, que nos ha costado estos dos partidos, pero pienso que Pereira apenas haga el primer gol no va a tener para y ese es el pensamiento de todos los jugadores y del cuerpo técnico”, dijo el volante Edwin Movil.



Las principales falencias de los cafeteros se resaltan en su falta de anotación, pues si bien elaboran y logran llegar a la puerta contraria, no consiguen finalizar las jugadas con goles y de ahí deriva su actualidad negativa.



“Ya hemos analizado al rival, tiene jugadores muy rápidos y desequilibrantes, vamos a tratar de que en casa esté todo controlado, muy ordenadito y con mucha concentración. Hemos tenido dos partidos de visita, no hemos jugado mal, creo que en los dos hemos jugado súper bien, no nos ha acompañado la contundencia de los goles, pero creo que poco a poco van a llegar”, comentó el atacante Jairo Molina.



Todos los niños hasta los 12 años, podrán entrar totalmente gratis a la tribuna de oriental, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto con boleta.

Cúcuta, es hora de ganar

Un empate en la primera jornada ante Patriotas y un empate contra Millonarios, ha sumado el Cucuta Deportivo, en las dos primeras jornadas de la Liga Betplay, la tribu 'Motilona' visitará este domingo a las 3:15 de la tarde, al Deportivo Pereira en la capital risaraldense.



Durante la sesión de entrenamiento del viernes, Cúcuta Deportivo, enfatizó sus trabajos en la recuperación de la plantilla, la Liga avanza rápido y hay poco tiempo de trabajo para preparar el próximo compromiso.



las labores tácticas fueron protagonistas, en donde se ajustaron todos los detalles antes del viaje a la ciudad de Pereira, para enfrentar este domingo al recién ascendido, que viene de sumar dos derrotas ante Nacional y Alianza Petrolera.



“A Pereira lo respetamos, los equipos del profesor Craviotto, siempre van al frente, son intensos y tiene jugadores de experiencia, nosotros debemos estar atentos, con mucho respeto queremos traernos los tres puntos", afirmó Juan Camilo Chaverra.



El equipo rojinegro hizo énfasis en su último entrenamiento, en la elaboración de jugadas ofensivas por intermedio de la táctica fija, además trabajaron en defensa, con el objetivo de corregir errores en el juego aéreo defensivo.



"Hemos venido trabajando con humildad, regresar a Cúcuta es un sueño cumplido, se conformó una nómina de obreros y debemos demostrar en Pereira que queremos ser protagonistas de la Liga, si estamos concentrados en defensa, seguramente lograremos un buen resultado", enfatizó Diego Peralta



Los orientados por Jairo Patiño, continúan apostándole a la sincronización de movimientos, buscando sobre la competencia, una buena química entre sus líneas para cumplir con una decorosa campaña.



Cúcuta Deportivo intentará sumar su primera victoria, para esto, deberá mejorar en la fase ofensiva, en las dos primeras jornadas quedaron en deuda, mostrando una cara muy limitada en la generación de fútbol.



La última vez que cucuteños y pereiranos, se enfrentaron fue en el torneo de ascenso, el 20 de agosto del 2018 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, la victoria fue para la divisa nortesantandereana un gol por cero, la anotación fue obra de Carlos Ramírez.

Alineaciones probables

Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Jorge Posada; Jonathan Lopera, Luis Cardoza y Mauricio Casierra; Jhonny Vásquez, Ronaldo Tavera, Michael Ordóñez (Edwin Movil), Jairo Molina, Wilfrido de la Rosa y Diego Álvarez. D.T.: Néstor Craviotto.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, Gilberto García, Hanyer Mosquera, Cristián Valencia, Tomás Maya, Yeison Carabalí, Cristián Mina, Jean Pineda, Matías Rodríguez, Rolando Ariza y Agustín Vuletich



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA





Manuel García Duarte

Para EL TIEMPO

Cúcuta