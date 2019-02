Colombia, a encontrar el gol y la victoria contra Argentina

Colombia y Argentina abrirán este viernes la segunda jornada del hexagonal final del

Suramericano Sub-20 de Chile con los rioplatenses buscando recuperarse tras su caída ante Ecuador y los colombianos en procura de encontrar el gol que han tenido refundido en todo el campeonato.

Colombia, que empató 0-0 con Brasil en la jornada anterior, ha convertido sólo dos goles desde que arrancó el Suramericano, que otorga cuatro billetes al Mundial de Polonia, a jugarse a mediados de año, y otros tres a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



"Viene un partido muy difícil contra Argentina. Acá no va a ver partido fácil ni con goleadas. Esperamos que los jugadores lesionados se recuperen para estar con más aire para el resto de partidos", dio el técnico Arturo Reyes tras el empate contra Brasil.



Ese empate se sumó a otro registrado en la fase de grupos y a dos más registrados en unos amistosos que ambos equipos jugaron el pasado noviembre, pero es claro que Colombia sorteo al rival que potencialmente era el más temible en cualquier circunstancia. Sin embargo, la gran tarea del equipo de Reyes es encontrar el gol.



"Colombia defensivamente hace un gran trabajo y está en proceso de mejorar la elaboración de juego. Y con todo y eso, tenemos oportunidades de gol y nos falta eficacia a la hora de marcar", dijo el DT.



Argentina, colista del hexagonal tras la jornada inicial, ha sido criticada por la diversidad de esquemas que ha presentado a lo largo del torneo, sin un estilo definido, lo que se atribuye al poco tiempo que tuvo el técnico Fernando Batista para trabajar con el grupo. Errores defensivos, desconcentraciones y poca consistencia en el juego colectivo han caracterizado al equipo de Batista, que este viernes no podrá contar con el volante Fausto Vera, expulsado por doble amonestación frente a Ecuador.



La segunda jornada se ofrece decisiva para todos los equipos, en el contexto de la apretada clasificación que dejó la primera, con Ecuador de líder, con tres puntos; Uruguay, Venezuela, Colombia y Brasil igualados en uno, mientras Argentina es el único que no ha sumado.

Alineaciones probables:

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Thiago Almada; Pedro de la Vega y Maximiliano Romero Entrenador: Fernando Batista.



Colombia: Kevin Mier; Hayen Palacios, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Brayan Viera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa, José Enamorado, Jaime Alvarado; Iván Angulo y Jáder Valencia. Entrenador: Arturo Reyes.

Estadio: El Teniente, de la ciudad chilena de Rancagua

Hora: 3:30 p. m.



EFE Y DEPORTES