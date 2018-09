Colombia vs. Argentina, sin James ni Messi y con técnicos encargados

Colombia, sin James Rodríguez, y Argentina, sin Lionel Messi, se medirán esta noche en un amistoso que pondrá punto final a esta ventana de amistosos Fifa y que enfrentará a dos equipos que están conducidos por técnicos interinos.

Colombia viene de vencer por 2-1 a Venezuela en Miami con la conducción de Arturo Reyes, entrenador de la Sub-20 que asumió como DT encargado del equipo mayor, ya que por ahora no tiene seleccionador en propiedad tras la salida de José Pékerman, la semana pasada.



Para este compromiso, que se disputará en Nueva Jersey, Colombia tendrá algunos movimientos en su nómina titular, aunque Reyes no confirmó ayer la alineación. No podrá contar con el lateral derecho Santiago Arias, que sufrió un golpe en las costillas en el encuentro ante Venezuela y quedó liberado para este segundo compromiso para adelantar su recuperación en su club, el Atlético de Madrid. Su lugar será ocupado por Helibelton Palacios, cuyo último encuentro con la casaca nacional fue justamente ante Argentina en el encuentro por eliminatorias para el Mundial de Rusia, en Barranquilla.



“Tanto el partido contra Venezuela como este merece respeto. Y aunque esta selección Argentina tiene muchos nombres nuevos, no podemos desconocer de su capacidad, va a ser muy difícil. Esperamos mantener muchas cosas de las que se hicieron en el juego anterior. Vimos que Argentina está en un plan similar al de nosotros, tienen buena circulación, no sabemos qué módulo usarán, pero sabemos que van a hacer muchos cambios”, dijo ayer el DT Reyes, quien afirmó que tratará de que todos los convocados tengan minutos, pero que quizá algunos se queden sin jugar.



Reyes quedó satisfecho con la presentación del equipo en su juego contra los venezolanos, pero sabe que esta noche tendrán otro duelo muy complicado. Más allá de que se trate de un amistoso, son juegos que nadie quiere perder.



“Tenemos que recurrir al sentir del jugador colombiano, que siente el jugar, el divertirse, contra Argentina, Venezuela o cualquiera, estos jugadores están acostumbrados a jugar en un gran nivel y esperamos que las cosas se hagan como se hicieron en el juego anterior”, agregó el DT, quien además destacó el desempeño que tuvo su dupla de ataque con Carlos Bacca y Falcao García.



“Hemos visto el video del juego desde dos cámaras y el trabajo que hicieron los dos fue muy bueno, se complementaron bien, hicieron movimientos coordinados y son una dupla que puede tener muchas posibilidad de trabajar porque tienen características diferentes y no se ocupan los espacios”, dijo Reyes.



Al igual que Argentina, que no contará con Messi, para estos duelos Colombia no pudo disponer de James Rodríguez, su gran estrella, al que decidieron darle un descanso luego del Mundial de Rusia. El volante se pone a punto para ser titular en el Bayern Múnich. En su lugar está Juan Fernando Quintero, de gran desempeño contra Venezuela. “La verdad que llevo siete meses en River. La adaptación, el ritmo de juego es diferente y hoy se nota, estoy muy agradecido con el equipo por la oportunidad y porque me ha permitido mejorar en mi nivel. Ojalá ante Argentina pueda también demostrar esta evolución”, señaló Quintero en la antesala de este duelo.



Un equipo sin la ‘Pulga’



Por su parte, la selección Albiceleste, que cesó a Jorge Sampaoli luego del Mundial de Rusia, tendrá en la conducción al técnico Lionel Scaloni, quien asumió este cargo por los seis amistosos pendientes hasta fin de año. El DT resaltó el juego de Colombia. “Hay que tener concentración y máximo respeto del rival, que es de los mejores del mundo, lo ha demostrado con creces. Es un lujo que estos chicos puedan jugar contra Colombia”, dijo.

Scaloni también se refirió a la ausencia de Messi en esta gira. “Cuando no está el mejor del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay ninguna duda. La idea es armar un equipo para que si Messi está adentro, se sienta cómodo. Mientras tanto preparamos un equipo que entienda lo que es jugar con esta camiseta y después veremos”, aseguró.



El bicampeón del mundo viene de vencer por 3-0 a Guatemala el viernes con tantos de Gonzalo Martínez, de penalti, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Para este segundo compromiso, Scaloni determinó los ingresos de Paulo Dybala y Mauro Icardi en ofensiva, dos que no tuvieron minutos en el triunfo ante Guatemala. Además Franco Armani, de gran paso por el fútbol colombiano, será el portero titular en un elenco argentino que cambiará ocho jugadores.

Alineaciones probables

Argentina: Armani; Bustos, Pezzela, Funes Mori, Tagliafico; Bataglia, Lo Celso, Correa, Meza, Icardi, Dybala. DT (e): Lionel Scaloni.



Colombia: Ospina; Palacios, Murillo, D. Sánchez, Machado; Barrios, Cuéllar, Cuadrado, Quintero, Muriel, Falcao. DT: Arturo Reyes.



RESUMEN DE AGENCIAS