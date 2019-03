Colombia se estrena este domingo en el Sub-17, contra Argentina

La Selección Colombia Sub-17 debutará este domingo en el Suramericano de la categoría, en Lima, frente a Argentina, a las 5:10 p. m..

Los dirigidos por Héctor Cárdenas, que descansaron en la primera jornada del grupo B, hicieron su último entrenamiento antes del debut este sábado a puerta cerrada, luego de trabajar el viernes en la sede deportiva del Sporting Cristal. El seleccionado nacional quedó listo y preparado para que rueda la pelota, ya que los jugadores están llenos de motivación y ambición.



“Tenemos muchas ganas de debutar en el Suramericano. Está claro que es lo que debemos hacer, el Profesor Cárdenas en cada entrenamiento nos recalca nuestras funciones. Existe la ilusión de ganar este campeonato y asistir al Mundial. Sabemos las virtudes y los defectos de nuestros rivales, por eso creo que estamos bien preparados”, dijo el volante Juan David Perea.



Argentina, que es dirigida por Pablo Aimar, viene de sufrir una dura caída en su estreno, contra Uruguay, 3-0. Colombia analizó esas debilidades que mostraron los gauchos, con la idea de aprovechar y arrancar con pie derecho.



“Estamos trabajando fuerte pensando en lo que es Argentina. Veo muy bien al equipo y me he sentido muy bien en lo personal. Hemos visto que los rivales han tenido dificultad con la cancha, pero nos estamos preparando la mejor manera para evitar problemas”, dijo el volante Jhon Granados.



El torneo es clasificatorio para el Mundial que se jugará en noviembre en Brasil.



Colombia vs. Argentina

Domingo 24 de marzo

5:10pm



Colombia vs. Uruguay

Martes 26 de marzo

5:10pm



Brasil vs. Colombia

Jueves 28 de marzo

7:30pm



Colombia vs. Paraguay

Sábado 30 de marzo

5:10pm



Alineación probable de Colombia:

Castillo, Paz, Meneses, Montaño, Angulo; Hinestroza, Quintero, Arroyo, Borrero, Fuentes; Ferlys. DT: Héctor Cárdenas.



DEPORTES​