Bucaramanga, con la consigna de despegar en casa, recibe a Tolima

Atlético Bucaramanga recibe a Deportes Tolima en partido por la fecha 3 de la liga I – 2020. El equipo leopardo, que aún no gana en el campeonato, espera conseguir una victoria en un partido que se disputará nuevamente en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, pues el escenario Alfonso López, será el lugar donde se dispute el cuadrangular final del torneo preolímpico Tokio 2020.

Una semana corta para el equipo auriverde en donde se realizó una sola práctica de cara al partido con Tolima. El cuerpo técnico hizo énfasis en buscar un onceno sólido en defensa, con tenencia de balón y efectividad en el frente de ataque.



“Tenemos que conseguir los puntos en nuestra casa. Tolima es un buen equipo, pero nosotros tenemos jugadores de buen pie y buscaremos obtener la victoria, para seguir escalando posiciones en la tabla”, manifestó el volante leopardo Jhon Pérez.



El equipo leopardo no podrá contar con el defensor central Eder Castañeda, quien continúa lesionado y estará apartado de la alta competencia unas tres semanas para lograr su recuperación. Otra de las novedades, es la llegada a la plantilla leoparda del jugador Brayan Castrillón, quien arribó, para sumarse al equipo leopardo y será una nueva alternativa para el onceno auriverde.



“Llego con toda la motivación para aportarle al equipo mi fútbol, esperamos realizar una buena temporada y que se consigan los objetivos propuestos. Por el momento, hay que pensar en Tolima y ganar el partido para sumar tres puntos más en la tabla frente a un fuerte rival”, manifestó Brayan Castrillón.



Ahora bien, aunque Daniel Restrepo y Brayan Castrillón no se han inscrito oficialmente ante la Dimayor, se encuentran realizando prácticas con el equipo leopardo. Para el partido con Tolima, el objetivo es sumar tres puntos para que de esta forma cobre importancia el punto obtenido en Manizales frente al Once Caldas.

Tolima, por su primera victoria

Buscando recuperar lo perdido en casa, luego de haber empatado en el debut ante Medellín, el Deportes Tolima viajó a Barrancabermeja para cumplir su segundo partido del campeonato (tiene aplazado el juego de la segunda fecha frente a Pasto), en la nómina convocada por Hernán Torres se mantienen los 16 jugadores que estuvieron frente al poderoso.



El extremo Omar Albornoz ya se encuentra recuperado de una virosis, sin embargo el técnico Torres le da la confianza a Daniel Cataño para el viaje a tierras santandereanas, con Cataño se gana en control y tenencia de la pelota en zona media, además el antioqueño es un jugador que por su condición apoya las labores de marca.



Frente a los leopardos, el cuadro Pijao no presentará novedades en la formación inicialista, con la intención de darle rodaje a una nómina base de cara a los compromisos a nivel local y de la Copa Libertadores, así mismo buscando afianzar los movimientos y conceptos que quiere implementar el técnico Torres.



Sobre este partido en el Daniel Villa Zapata, el entrenador tolimense indicó "Bucaramanga es un equipo diferente en su conformación al que yo dirigí, mostró cosas positivas en los juegos anteriores, hemos analizado sus movimientos en las dos fases y esperamos ser concretos a la hora de atacar y aplicados en la tarea de recuperación y defensa, sabemos que se tiene la próxima semana el compromiso internacional pero en la Liga podemos ir afianzando el estilo que queremos".



Deportes Tolima hizo su desplazamiento a Barrancabermeja en vuelo Chárter y retornará a Ibagué el mismo sábado después de las 8:00 p.m. para preparar el viaje a Ambato, Ecuador donde jugará el martes 4 de febrero el juego de ida de la fase de eliminación de Copa Libertadores ante Macará.



Para los jugadores del Vinotinto y Oro será clave el orden defensivo y la aplicación táctica, así lo expresó previo al viaje el zaguero José Moya "No podemos permitir errores en defensa y darle opciones al rival, hemos trabajado en la repetición de movimientos para llegar a lo que nos pide el profe, el tema de clima y cancha es para ambos equipos y nosotros tenemos que ser efectivos e inteligentes para superar al rival".

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Jair Palacios, Steve Makuka, Gustavo Chará, German Gutiérrez, Henry Rojas, Homer Martínez, Ever Valencia, Jhon Pérez, Rubén Rojas y Diego Herazo. Director Técnico: José Manuel Rodríguez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñan, Jaminton Campaz, Luis Miranda; Roger Rojas. DT: Hernán Torres.



Hora: 4:05 p. m.



