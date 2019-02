Once Caldas quiere seguir en la Suramericana: recibe a Santaní

El Once Caldas recibirá a Deportivo Santaní de Paraguay, en la Copa Sudamericana, este jueves a las 7:30 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, por el partido de vuelta correspondiente a la primera ronda del certamen sur continental.

Los colombianos esperan aprovechar la ventaja con el gol de visitante marcado en el Defensores del Chaco de Asunción, luego de igualar 1-1 contra los paraguayos, en la ida, el pasado 7 de febrero.



La actualidad de ambos equipos es de contrastes, pues los cafeteros arrancaron su Liga con el pie derecho, tienen un buen rendimiento, sin embargo, en las últimas jornadas cedieron terreno con 5 puntos perdidos de 6 disputados y su propuesta luce confundida.



El presente de los guaraníes es más complicado, dado que no conocen el triunfo en la vigente temporada, son últimos de la Primera División de su país, despidieron a Héctor Marecos, su entrenador, aunque nombraron en su lugar al experimentado Carlos Jara, quien debuta en la raya con un grupo al que aún no le conoce el ADN.



“Jugar bien para mi es una prioridad, no solo el resultado, quiero ganar, quiero pasar, pero jugando bien, jugando mejor y estoy en ese proceso y espero no demorarme mucho”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Los ‘albos’ pondrán al lateral zurdo Elvis Mosquera, quien hace parte de las novedades, entre las que también se cuenta la titularidad de Harlin Suárez y la inclusión en el ataque de Marcelino Carreazo y Ricardo Steer.



“Esperamos tener más que una buena presentación, dejar la clasificación aquí en casa, sabemos que es un rival, pese a que en Asunción tuvimos un muy buen desempeño y que tuvimos control del juego, no nos podemos confiar y saber que ellos quieren el mismo objetivo, así que esperamos tener todo a favor nuestro, poder definir, poder marcar y así poder pasar a la siguiente fase”, manifestó el capitán Andrés Felipe Correa.



El arquero Gerardo Amílcar Ortiz espera no recibir anotaciones, conoce las fortalezas de sus compatriotas y confía en la clasificación de los ‘blancos’.



“Yo creo que teniendo en cuenta las características y también la necesidad de hacer un gol va tener que salir a buscar un poco, creo que eso nos va a favorecer y ojalá que nosotros podamos utilizar ese gol a favor que es muy importante para nosotros”, comentó Ortiz.



La primera fase la disputan 44 equipos, de los cuales llegarán 22 a la segunda tanda, en la que se encontrarán con 10 rivales procedentes de la Copa Libertadores, 2 de los cuales son los perdedores con mejor rendimiento y ocho terceros clasificados de los grupos.

Formación probable

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Harlin Suárez, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Marcelino Carreazo (Jean Carlos Blanco) y Ricardo Steer. D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA