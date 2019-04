Junior, por el honor, enfrenta a San Lorenzo en la Copa Libertadores

Hace apenas un par de meses, Junior pensaba en grande: venían de ser campeones de Liga, derrotaron en la Superliga al Tolima y, con viento en la camiseta, tras haber llegado a la final de la Copa Suramericana, veían posible el sueño de pelear por la Libertadores.

El golpe fue duro: cuatro partidos, cuatro derrotas. el arco se le cerró, las fortalezas que mostró en el torneo local no le alcanzaron para la Copa y, además, cayó en una crisis de confianza. De ese bache espera salir este jueves, cuando reciba a San Lorenzo en el estadio Roberto Meléndez, a partir de las 7 de la noche.





El premio mayor, la Libertadores, se esfumó. Le queda un seco: llegar al tercer lugar del grupo para volver a la Suramericana. El problema es que no depende de sí mismo: tiene que ganar los dos partidos y esperar a que Melgar no derrote hoy a Palmeiras en Arequipa. Si los peruanos ganan hoy, Junior se queda, apenas termine esta fase de grupos, sin competencia internacional por el resto del año.



“Hay que seguir trabajando duro. Esperar que los jugadores respondan, esto es mancomunado. El equipo también tiene cosas buenos y no solo que no hace gol. El equipo domina, propone y va al frente”, dijo el técnico del Junior, Luis Fernando Suárez.



Y agregó: “La ciudad presiona de una manera tal que hay que responder de una forma diferente. He vivido con mayor exigencia, por eso estoy tranquilo con lo que quiero hacer. Emocionalmente el equipo se siente presionado y, por eso, podría no estar fino”, dijo el DT.



El optimismo de hace casi dos meses se transformó en una mezcla de impotencia y resignación. En la Liga local hay muchas opciones.



En la Copa Libertadores, en cambio, la opción es pelear por un premio de consolación, que es la Copa Suramericana. Debe esperar la ayuda de Palmeiras y ganar en Barranquilla.

Alineaciones probables

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Germán Gutiérrez; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Freddy Hinestroza; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. Entrenador: Luis Fernando Suárez.



San Lorenzo: Fernando Moneti; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez; Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani, Román Martínez; Nicolás Reniero, Héctor Fértoli y Andrés Rentería. Entrenador: Jorge Almirón.



Árbitro: El uruguayo Leodán González,