Cali buscará la remontada para seguir en la Copa Suramericana

La fortaleza en casa deberá contrastar la debilidad como visitante. Con esa consigna el Deportivo Cali buscará remontarle este miércoles a Liga Deportiva Universitaria de Quito para clasificarse a cuartos de final de la Copa Suramericana.

El partido de vuelta del torneo continental, al que los ecuatorianos llegan con una ventaja de 1-0, se disputará en el estadio Monumental de Palmaseca, en el oeste colombiano.



El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del derbi bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios.

El fortín del Cali

Deportivo Cali del uruguayo Gerardo Pelusso ha hecho de su estadio un verdadero fortín. Allí ha triunfado en las últimas seis salidas que ha tenido entre liga y Suramericana. Pero su poderío de local contrasta con su debilidad como visitante, la misma que lo tiene ahora en apuros para avanzar de fase en el campeonato local.



En nueve salidas entre ambos torneos solo ha reportado una victoria, contra Bolívar de Bolivia 2-1 en la Paz el 2 de agosto en la segunda fase de la Suramericana.



Es una "incógnita que también nos hacemos nosotros, de salir como salimos en casa y no poder desplegar ese fútbol afuera", reconoció el volante Nicolás Benedetti a la emisora Banda Deportiva.



Aunque Pelusso reconoce que su equipo aún no está en el nivel que le "gustaría", advierte que saldrá con todo para contener los contraataques por las bandas de los ecuatorianos y darle vuelta al marcador.

Plantilla estelar

Uno de los dolores de cabeza para el técnico uruguayo en la temporada ha sido la búsqueda de la fórmula adecuada para alinear un equipo competitivo en Sudamericana sin descuidar el campeonato local, en el que marchan octavos.



Aunque no dio resultado el sábado su propuesta de incorporar a la base titular en el encuentro ante el modesto Leones, con el que empataron de visitantes 0-0, para darles rodaje en vista del partido continental, el miércoles se definirá realmente el éxito o fracaso de esa estrategia.



"Vamos a jugar con el mejor equipo que tenemos", advirtió el estratega. "Lo de once titulares no existe, sobre todo cuando se juegan dos competencias tan importantes".

Pelusso usará la que hasta ahora ha sido la columna vertebral de su Cali: Camilo Vargas en el arco, Danny Rosero y Ezequiel Palomeque como centrales, Kevin Balanta y el uruguayo Matías Cabrera en la contención, y en el ataque al veterano goleador argentino José Sand.



Se presume que el orientador repetirá una fórmula que usó por primera vez el fin de semana en el Clausura colombiano: juntar como titulares a los talentosos creadores Macnelly Torres y Benedetti. La única baja será la del extremo Didier Delgado por desgarro.

Volver a respirar

Liga de Quito, por su parte, llega a Colombia con la esperanza de sacudirse de los malos resultados en la competición ecuatoriana, en la que marcha en el sexto puesto entre doce equipos. El sábado perdió 3-2 ante Macará como visitante.



"Tenemos la misma prioridad con los dos torneos", expresó el técnico uruguayo Pablo Repetto a la emisora La Red. Los quiteños, campeones de la Suramericana en 2009, tendrán solo una baja: el defensor Anderson Ordóñez no viajó a Cali por lesión.



El atacante Juan Luis Anangonó, con resentimientos físicos, finalmente acompañó a la delegación aunque su puesto sería ocupado por el uruguayo Gastón Rodríguez. El árbitro peruano Diego Haro dirigirá el encuentro acompañado en las líneas de sus compatriotas Víctor Raez y Coty Carrera.

Alineaciones probables:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Kevin Balanta, Matías Cabrera, Jhon Mosquera, Macnelly Torres, Nicolás Benedetti y José Sand. DT: Gerardo Pelusso.



Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Hernán Pellerano, Christian Cruz, Jefferson Orejuela, Edison Vega, Anderson Julio, Johan Julio y Fernando Guerrero y Gastón Rodríguez. DT: Pablo Repetto.



AFP