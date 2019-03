Colombia madruga: empieza la era de Queiroz en la Selección

La Selección Colombia pondrá a madrugar este viernes a sus hinchas fieles para ver el debut de Carlos Queiroz al mando del equipo. El reto para el portugués, más allá del partido contra Japón (5:20 a.m., con transmisión del canal Caracol), es comenzar a dar luces sobre lo que quiere con la Selección, si la prioridad es pensar en la Copa América, el primer torneo oficial que va a dirigir, o empezar a buscar el recambio para la ruta hacia el Mundial de Catar 2022.

Por lo pronto, la primera convocatoria que hizo, con los 23 jugadores que trabajan en Yokohama, no incluye, en realidad, a ningún jugador que no haya tenido al menos un llamado.

Y es normal: Queiroz acaba de llegar y, como él mismo lo dijo en la conferencia en que anunció esa lista:

El progreso de los equipos no se hace con revoluciones, se hace con decisiones que ayuden a mejorar. No es posible pensar en que llegue un nuevo técnico y cambie todo, sería una tontería FACEBOOK

“Lo que he hecho es estudiar muy bien: sigo observando los partidos del Mundial, de la eliminatoria, lo que hicieron, jugador por jugador; mantener una continuidad y una estructura base, y alrededor de ella montar las soluciones para el futuro. Los jugadores nuevos necesitan de esa estructura. En estos ocho años se creó una cultura de selección, una identidad; no se puede perder, hay que mejorarla”, dijo Queiroz.



Realmente, el primer entrenamiento de Queiroz con la nómina completa se iba a dar esta madrugada, con la llegada de los últimos tres jugadores que se integraron al plantel, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Yimmi Chará. Los dos últimos, al igual que Luis Manuel Orejuela, aparecieron de emergencia por las lesiones de David Ospina, Juan Fernando Quintero y Santiago Arias, todos mundialistas el año pasado.



Otro de los que vivieron la experiencia del último mundial, y que ahora juega en Rusia, Wílmar Barrios, declaró: “Todos los partidos para la Selección son importantes. Tenemos una nueva oportunidad para salir a la cancha e intentar mostrar la idea que quiere el cuerpo técnico, esperamos estar a la altura del compromiso”.

“Ojalá podamos coger la idea de juego del profesor Queiroz y ponerla en práctica en la cancha., Hay jugadores de mucha calidad y eso es una ventaja”, aseguró Barrios.



Se podría suponer que Queiroz partirá de la base que jugó en Rusia. Seis posibles titulares están en la convocatoria: Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Wílmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez y Radamel Falcao García. Y alrededor de ellos hay que comenzar a ajustar la estructura.



“Las competencias, tener la oportunidad de sumar partidos, te sirve para ir creciendo y estar mejor preparado. En el club, con Déiver (Machado) trabajamos para aportar; sabemos que si estamos bien en el club, llega la oportunidad, y a eso apuntamos”, dijo Helibelton Palacios, que lucha con Orejuela por la posición de lateral derecho para reemplazar a Arias. “Es un orgullo muy grande tener la oportunidad estar aquí con ellos, que son jugadores top, que son figuras en las mejores ligas del mundo, eso de una u otra manera nos aporta y nos ayuda a crecer y a visualizarnos”, añadió.



El juego también será la oportunidad para que futbolistas que la gente pide desde hace rato para la Selección demuestren la capacidad que tienen, como Duván Zapata, el artillero del Atalanta, o Alfredo Morelos, que tiene cifras impresionantes en su temporada en el Glasgow Rangers, de Escocia. El primero alcanzó a aparecer en la recta final de la eliminatoria para Rusia, pero no quedó en la lista de 23. Y el segundo comenzó a figurar en la Selección en el interinato de Arturo Reyes.



“Estoy viviendo un momento único en mi carrera. Con el Atalanta he podido consolidarme como un buen atacante en Italia, y llegar a ese equipo fue algo muy bueno para mí. Al inicio fue complicado, pero cuando me adapté salieron a flote todas mis cualidades”, explicó Zapata. “Lo que uno hace en su club lo llena de mucha confianza, y después espero que sea ratificado en la Selección Colombia”, exclamó.



Del medio local, Queiroz llamó a cinco jugadores: Camilo Vargas, Montero, Palacios, Machado y Luis Díaz, el jugador del Junior que espera su oportunidad. “Soy atacante, pero ayudo mucho a retroceder, me caracterizo por eso y aporto eso a la Selección”, explicó. “Estoy a la espera, ojalá se me dé la oportunidad de jugar; extrañaremos mucho a Juan Fer, a David; a los que han salido lesionados les mandamos apoyo y energía positiva”, agregó. No solamente él: todos estamos a la espera del comienzo de la era Queiroz. Ojalá tenga un final feliz.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes@josasc