Seijas, motivado para liderar otra batalla de Santa Fe, contra el DIM

Luis Manuel Seijas ya era un histórico de Santa Fe, pero lo ratificó al entrar en el club de los 300 partidos con la camiseta cardenal, cifra a la que llegó la semana pasada en el partido de Copa Colombia contra Patriotas, y que certificó el domingo con gol anotado frente a Pasto, en el empate 1-1.



El venezolano, que ya es de las entrañas del equipo, será hoy nuevamente el guía, en la fecha 18 de la Liga, cuando Santa Fe recibe al Medellín en El Campín (7:40 p. m. TV de Win+).

(Le puede interesar: Por ahora, sigue perdiendo: así le fue a Once Caldas en la reposición)



La lesión en una mano que sufrió Fabián Sambueza preocupó a todo Santa Fe, pero afortunadamente ahí está Seijas, para poner toda su experiencia en la recta final del campeonato, en la que el equipo ya está asegurado en cuartos de final con 31 puntos.



Seijas ha ido de menos a más, justo cuando el equipo más lo necesita. “Cuando llegué, en 2008, pensaba en mantenerme y conseguir cosas importantes. Es el equipo que amo, el que me duele, donde he sido más feliz”, dijo Seijas a la página web del club, a propósito de sus 300 partidos vestido de rojo.



Seijas ha ganado con Santa Fe una Copa Colombia, una Superliga, una Liga y la Suramericana. Quiere más, quiere otra estrella, la quiere ahora, cuando está recuperando su mejor nivel.



(Lea también: Santa Fe vs. América, el partidazo de los octavos de la Copa Colombia)

Estos son los convocados por el @DTHaroldRivera 🇮🇩 para la Fecha 18 ⚽ de la @LigaBetPlayD 🏆. pic.twitter.com/WXe3jlMEkc — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 5, 2020



DEPORTES