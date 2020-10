Santa Fe, con el liderato entre ceja y ceja, recibe a Alianza  

Motivado por el triunfo contra Cúcuta, de visitante, Santa Fe regresa a El Campín para enfrentar este martes a Alianza Petrolera, en partido de la fecha 12 de la Liga.

Santa Fe tiene el liderato como gran objetivo, ya que con 20 puntos mira de cerca al Tolima que sigue de líder con 23 y que enfrenta a Millonarios.



Los cardenales celebran que el volante Fabián Sambueza ya está alcanzando su mejor forma, después del gran partido que hizo en Armenia. Sin embargo, el equipo no se confía. El DT Hárold Rivera sabe que aún hay cosas por mejorar.



"Tuvimos la jerarquía, es un equipo que tuvo una buena respuesta. Hemos mostrado el fútbol en los partidos jugados, excepto el partido pasado (clásico), que fue un partido atípico porque no fue Santa Fe, pero siempre buscamos el arco rival, buscamos los goles, y siempre trabajamos en eso día a día", dijo Rivera al final del partido contra Cúcuta.



Santa Fe tendrá algunas novedades. El central Fainer Torijano no fue convocado y regresa al listado Dixon Rentería. Dairon Mosquera no estará por lesión y su remplazo podría ser el juvenil Alejandro Morales.



"Vamos a mirar algunos de los jugadores lesionados, hay unos expulsados, entonces por lo pronto vamos a pensar en recuperar el equipo, viajamos el día de mañana, tener una buena recuperación durante el fin de semana y el lunes para afrontar el juego ante Alianza", dijo Rivera.



El partido será a las 2 p. m. y tendrá TV de Win y WIn+



DEPORTES