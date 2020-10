Vuelve LaLiga con el primer 'súper sábado' del curso

LaLiga española de fútbol vuelve a la acción este fin de semana después del parón por la actividad de las selecciones nacionales con la disputa de la sexta jornada y el primer 'súper sábado' del curso, con la presencia de los cuatro equipos que comenzarán la Liga de Campeones la próxima semana.

Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, por ese orden, ofrecerán un sábado completo, que comenzará en Los Cármenes de Granada con un siempre atractivo duelo andaluz; continuará en Balaídos con la visita rojiblanca al Celta; en el Alfredo di Stéfano con el choque del líder, el cuadro de Zinedine Zidane, ante el recién ascendido Cádiz; y terminará en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe en lo que será una dura prueba para el nuevo proyecto de Ronald Koeman.



Le puede interesar: (El secreto de sumario del 'Barçagate' se prorroga un mes más)



El Real Madrid tratará de evitar la maldición del líder esta temporada. Hasta ahora ninguno de los equipos que ha terminado una jornada en cabeza de la tabla ha podido retener dicha posición.



Lo hará ante un conjunto muy bien armado como el de Álvaro Cervera que ha ganado en los dos desplazamientos que ha tenido, en Huesca y en Bilbao.



Nunca ha vencido a domicilio al cuadro blanco, pero tampoco lo había hecho en San Mamés.



El meta Thibaut Courtois, que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica por problemas físicos, podrá estar a disposición del técnico. Determinante a la vista de lo importante que ha sido en el buen comienzo de campaña liguera del cuadro de Zidane.



No obstante, el técnico francés, como el resto de entrenadores, apenas tendrá tiempo para trabajar con toda la plantilla y deberá esperar a ver si todos los internacionales vuelven en condiciones físicas.



El choque presenta otro atractivo, el enfrentamiento entre los hermanos Nacho y Álex Fernández. El Getafe se conjura para olvidar la primera derrota del curso, en San Sebastián, y acabar con su mala racha ante el Barcelona, al que no gana desde hace casi nueve años.



El bloque de José Bordalás quiere volver a ser competitivo ante los azulgrana pero esta vez quedarse con los puntos en litigio. Durante unos días, como parte de una campaña de concienciación social, cambiará de nombre para convertirse en el Fe C.F. y transmitir un doble mensaje de fe: en su victoria ante el conjunto azulgrana y en el triunfo de la sociedad frente al coronavirus.



Para el proyecto de Koeman el partido del Alfonso Pérez es una auténtica prueba del algodón antes del clásico de la siguiente jornada en el Camp Nou. Precisa seguir evolucionando para no enfocar dicho encuentro más obligado de lo debido. Aún no ha perdido, pero el Sevilla, antes del parón, desveló deficiencias que el técnico holandés y sus hombres necesitan paliar.



El bosnio Miralem Pjanic, que apuntaba a titular, regresa del partido de la Liga de Naciones en Polonia con un golpe en la espalda. Despertar o despertar. No les queda otra a Celta y Atlético de Madrid, que se medirán en Balaídos necesitados de recomponer la figura tras los últimos resultados que ha frenado un inicio esperanzador de ambos.



El conjunto de Óscar García Junyent, que debe 'inventar' un lateral derecho ante la baja por lesión de Hugo Mallo y Kevin Vázquez, se suele crecer ante los grandes.



De hecho, en las dos últimas visitas del Atlético ganó un partido y empató el otro. Iago Aspas, en estas jornadas en las que se 'busca' un 9 para la selección, querrá reivindicarse y ser otra vez el factor diferencial del bloque gallego.



Dos empates a cero ante el Huesca y el Villarreal aplacaron la euforia inicial del cuadro de Diego Pablo Simeone, que aguarda el retorno de los internacionales, entre ellos de su más rutilante fichaje, el uruguayo Luis Suárez, que acabó el partido ante Ecuador tocado en un tobillo.



El comienzo de temporada del Sevilla, en cambio, ha sido mucho más esperanzador. Dos victorias y un empate en el Camp Nou tras una magnífica prestación alientan al cuadro de Julen Lopetegui, primero en entrar en liza este fin de semana.



Se enfrentará al 'euroGranada' de su querido Diego Martínez. Difícil envite para el conjunto hispalense por lo competitivo del equipo nazarí, que, no obstante, empezó con dos victorias, fue vapuleado en el Wanda Metropolitano y empató en Cádiz, lo que ha frenado su marcha.



Esta sexta jornada se cerrará el domingo por la noche con el duelo entre los dos perseguidores del Real Madrid, el Betis y la Real Sociedad. Avecinan un duelo bonito, de gusto por el buen fútbol que encarnan los equipos del chileno Manuel Pellegrini y de Imanol Alguacil, que reactivaron su ambición en la última jornada.



Villarreal y Valencia presentan un duelo regional con mucho morbo por la presencia en el 'submarino amarillo' de varios jugadores que fueron estandartes hasta hace poco en Mestalla, el último Dani Parejo. Ya se midieron en pretemporada, venció por 2-1 el conjunto de Javi Gracia, pero el comienzo ha sido más prometedor para el cuadro de Unai Emery, aunque ha sufrido algunos tropiezos inesperados y las aguas en el cuadro valencianistas siguen revueltas. Pese a haber comenzado tan solo la campaña, el encuentro en San Mamés entre el Athletic y el Levante cobra una tremenda importancia.



Ambos han comenzado mal el curso y ocupan puestos de descenso. Por lo tanto, la victoria se antoja determinante para los de Gaizka Garitano y los de Paco López, aunque parece que más para los vascos, que han perdido los cuatro últimos partidos en casa, los tres últimos del pasado curso y el único que han jugado en el presente.



El Valladolid, colista, visitará al Huesca en el duelo entre los únicos equipos que no han ganado ningún partido aún. No obstante, las sensaciones hasta ahora han sido mucho mejores que los resultados. Míchel Sánchez y Sergio González esperan cambiar el paso y encontrar esa primera victoria.



El Alavés de Pacho Machín halló ese objetivo antes del parón ante el Athletic. Tratará de refrendarla en Mendizorroza ante el recién ascendido Elche del argentino Jorge Almirón, que en su vuelta a la máxima categoría le va cogiendo el pulso y acumula dos encuentros sin perder.



El gran problema le viene al técnico del cuadro vitoriano en la defensa con las lesiones de Florian Lejeune y Víctor Laguardia y la suspensión de Rubén Duarte.



La victoria en Valladolid también permitió al Eibar renacer tras su mal inicio. Recibirá en Ipurúa al Osasuna, al que no ha ganado nunca en Primera. Jagoba Arrasate, técnico del cuadro navarro, pierde a Lucas Torró por una lesión muscular y Roberto Torres es seria duda.



EFE