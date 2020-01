Colombia se juega la clasificación en el Preolímpico

Reconfortarle le resultó a Colombia su triunfo contra Venezuela, en el Preolímpico, dada la intención de matricularse en el cuadrangular final del torneo, que entrega dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este jueves, la Selección espera confirmar su paso a la siguiente fase contra Chile, un equipo que registra el mismo rendimiento del cafetero, pero la ‘tricolor’, segunda en la tabla de posiciones del grupo A, lo supera, gracias a la diferencia de gol. 6 puntos tienen cada representativo y el empate le basta a los nacionales para clasificarse, sin embargo, en procura de tener un mejor escenario, lo ideal sería alzarse con el triunfo.



“El grupo está muy bien, con el ánimo muy alto, yo creo que ha sido muy importante lo que hemos hecho durante estos días. Sabemos la responsabilidad que tenemos”, dijo Edwin Herrera.



Los colombianos no han podido darle una sola cara a su propuesta deportiva, pues en ocasiones se muestran ordenandos, después se desconectan, son alegres, aunque de un momento a otro juegan mal al fútbol y en un santiamén se inspiran y cumplen el objetivo, eso es lo que se ha visto ante Argentina, Ecuador y Venezuela.



“Nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar, vamos a salir con todo, no tenemos que salir a empatar sino a ganar y esa es la mentalidad de cada uno de los jugadores y estamos preparados para eso”, comentó Herrera.



Pese a las cambiantes circunstancias, los nacionales tienen la ventaja de estar en casa, contarán con el apoyo de su público, garantías que no permiten excusas en una eventual eliminación.



“Primero que todo, el equipo está con los pies en la tierra, se ganaron dos partidos importantes, pero el equipo es una selección muy humilde, todos sabemos lo que nos estamos jugando. Vamos a salir a buscar el partido mañana”, advirtió Edwuin Cetré



El mejor resultado, sin duda alguna fue haber goleado 4-0 a los ecuatorianos y de ahí se le sacó la ventaja a la ‘roja’, en cuanto al lugar ocupado en el tablero y lo ideal sería tener el mismo comportamiento competitivo, en procura de no soportar los dolores de cabeza que se pasaron con los venezolanos.



“Chile es un equipo que agarra la pelota, le gusta tenerla, es un equipo que es muy intenso, pero con el trabajo que nosotros hagamos, como lo venimos haciendo, yo creo que vamos a ser las cosas de la mejor manera. No tenemos en la mente un empate”, puntualizó Cetré.



El camino está abierto, Pereira y Armenia le cumplen a Reyes y a sus dirigidos y ahora solo falta que ellos le devuelvan el respaldo con la llegada a Bucaramanga, donde se jugarán las finales y se definen los dos clasificados.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA