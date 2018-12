Llegó, por fin, la final de la Copa Libertadores: ¡hablemos de fútbol!

La final de la 59.ª edición de la Copa Libertadores, la última que se iba a jugar en dos partidos –antes de que Santiago de Chile reciba como cancha neutral la definición del torneo, la más larga de la historia–, nos tiene hace más de un mes hablando de ella. Pero muy poco de fútbol: que se inundó la Bombonera, que hubo que aplazar el primer partido 24 horas, que antes del juego de vuelta apedrearon el bus de Boca Juniors, que no se podía jugar, que reprogramaron el partido, que mejor juguemos al día siguiente, que mejor no juguemos, que Boca pidió los puntos, que la Conmebol se los negó...

Toda esa vorágine de hechos, muchos de ellos poco alegres sino más bien como para replantearnos cómo vivimos el fútbol en Suramérica, nos llevó a que, por primera vez, el torneo de clubes más importante de esta parte del mundo tenga que definirse a más de 1.000 kilómetros de distancia, en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, un escenario acostumbrado a recibir finales, pero de otro tipo, no una con dos de las pasiones más grandes del mundo. A eso llegamos: a tener que sacar de Argentina la primera final entre sus dos clubes más emblemáticos.

Pocos recuerdan, más allá del 2-2 final en el juego de ida en la cancha de Boca, qué pasó en ese partido. Más juego en los de la banda roja, más efectividad en los xeneizes, que prácticamente metieron todo lo que crearon. Y a esas mismas ideas les apuestan los dos entrenadores en busca del título.



“Todo lo que sea desilusión, decepción y bronca, todo eso existió y va a seguir existiendo, pero solo puedo reemplazar eso con energía y enfocarme en trabajar. Tenemos que enfocarnos en este partido, y lo vamos a hacer. Esto es lo único sincero que va a tener este partido”, declaró el DT de River, Marcelo Gallardo.

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, recalcó la importancia de la pasión en la cancha, por encima de la técnica y la táctica: “Por más que sea un clásico y uno tenga la expectativa de ver un gran partido, nuestra idiosincrasia y forma de jugar una final quizás no sean para ver un espectáculo de fútbol; el espectador que lo vea, y nunca ve el fútbol suramericano, va a ver dos equipos en el que uno le quiere ganar al otro. No creo que vaya a ser un partido muy atractivo en lo visual, sino un partido trabado en el que no se verá lo mejor de River o Boca”, vaticinó.



Pase lo que pase, habrá un grupo de colombianos campeones del torneo. Por el lado de Boca, son tres: Wílmar Barrios, Edwin Cardona y Sebastián Villa. En el papel, solo el primero sería titular en el Bernabéu.

Boca empató 2-2 con River Plate en la final de ida de la Copa Libertadores Foto: AFP

“Estamos tranquilos, hubo muchos incidentes en Buenos Aires y no se pudo organizar; se pasó acá, y lo importante es que llegamos bien, estamos enfocándonos, preparándonos para el partido”, declaró Barrios, un cartagenero que, por su forma de jugar, se ha metido en el corazón de los hinchas de Boca. Esa garra y esa lucha le aseguran un lugar entre los 11 inicialistas. Los otros dos esperan su oportunidad, más allá de que el DT haya probado con Cardona como titular tras su gol a Independiente el domingo pasado, en la Liga argentina.



En River hay dos colombianos en la nómina, pero como van las cosas, ninguno de los dos será titular. Rafael Santos Borré, que venía de anotar goles en todas las llaves de eliminación directa antes de la final (le anotó a Racing en octavos de final, a Independiente en cuartos y a Gremio en semifinales) está suspendido por amarillas. Y Juan Fernando Quintero, autor de un gol y una asistencia en 11 partidos disputados a lo largo de la Copa, seguramente comenzará en el banco de suplentes.



Para Franco Armani, el arquero titular de River, también será un duelo especial. Solo dos porteros han ganado la Copa Libertadores con dos clubes distintos. El brasileño Raúl lo hizo con Cruzeiro en 1976 y con Flamengo en 1981. Y el argentino Roberto Abbondanzieri lo hizo con Boca Juniors en 2001 y 2003, y con Internacional en 2010. Armani sería el tercero: la ganó con Atlético Nacional en 2016.



“Ya lo que sucedió sucedió, y los partidos se ganan y se juegan en la cancha. Después del domingo habrá un campeón y no se hablará más”, declaró Armani.



Todo lo que ha pasado en la final de la Copa Libertadores ha sido una mancha difícil de borrar. Hay que aprender la lección y tomar correctivos. Por ahora, al menos por 90 minutos (o más, porque en la final hay alargue), hablemos de fútbol, de una final pareja, del duelo que anhelábamos.



Alineaciones probables



River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Fernández, E. Pérez, Ponzio, Palacios; Martínez, Pratto. DT: Marcelo Gallardo



Boca Juniors: Andrada; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, P. Pérez;

Pavón, Benedetto, Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc