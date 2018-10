Junior, a confirmar su paso a cuartos de la Copa Suramericana

Colón de Santa Fe intentará dar vuelta el jueves la serie frente a un Junior de Barranquilla ilusionado con la clasificación, en uno de los duelos de desquite de los octavos de final de la Copa Suramericana.

El equipo colombiano llega con ventaja a este cotejo, ya que se impuso por 1-0 en el partido de ida el 26 de septiembre pasado, y seguirá en carrera con un triunfo o un empate, e incluso por una derrota por un gol de diferencia si consigue anotar al menos un tanto en la ciudad de Santa Fe.



Del otro lado, Colón está obligado a imponerse por la mínima para forzar los penales, o por dos o más tantos de distancia para quedarse con el pase a cuartos de final, instancia en la que ya espera otro argentino, Defensa y Justicia.

Como una final

Eliminado de la Copa Argentina y lejos de los primeros puestos en la Superliga de primera división, con apenas un triunfo en siete fechas, Colón se juega buena parte de sus aspiraciones hasta el final de la temporada en este partido.



Pero, además de mostrarse ofensivo para anotar por lo menos un gol, el 'Sabalero' deberá cuidarse en la zaga, ya que un tanto colombiano lo obligaría a convertir por lo menos tres goles frente a su gente.

Debe mejorar

Colón deberá mejorar su imagen también, porque perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, incluida la derrota del domingo pasado como visitante ante Boca (3-1) en la Bombonera. "Nos están convirtiendo muchos goles y eso no me gusta", dijo el entrenador Eduardo Domínguez.



"El del jueves no sólo es un partido importante para mí, sino que también lo es para la institución. Lo tomaremos con esa seriedad, porque queremos seguir progresando. Después veremos cómo sigue, pero ahora tenemos que enfocarnos en vencer a Junior y pasar a cuartos de final", agregó.

Romper una racha negativa

Luego del triunfo en Barranquilla, el 'Tiburón' ya desembarcó en Santa Fe, con la misión de impactar y convertir un gol que fuerce a Colón a tener que anotar por triplicado para pasar a los cuartos de final.



"Así como lo dije en Barranquilla, que lo primordial era no recibir goles en casa, también digo ahora que acá es muy necesario que hagamos un gol", dijo el entrenador Julio Comesaña. El DT también intentará soslayar una estadística negativa en suelo argentino, donde perdió 11 de los 12 partidos que disputó y apenas rescató un empate.



"Son datos que algún día se tienen que acabar. Creo que esos datos no tienen nada que ver con lo que vamos a jugar ahora. No quiero detenerme en el pasado, ni siquiera en el pasado reciente", afirmó.



El encuentro se jugará el jueves en el estadio Brigadier Estanislao López, y será arbitrado por el peruano Diego Haro.

Alineaciones probables:

Colón: Leonardo Burián - Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emmanuel Olivera, Gonzalo Escobar - Franco Zuculini, Matías Fritzler, Leonardo Heredia y Marcelo Estigarribia - Tomás Chancalay y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Junior: Sebastián Viera - Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Germán Gutiérrez - Leonardo Pico, Sebastián Hernández, James Sánchez, Jarlan Barrera - Yony González y Luis Díaz. DT: Julio Comesaña.



AFP