Carrascal, el del gol y el cambio polémico, es el arma de Colombia

Jorge Carrascal llegó pisando duro a la Selección Colombia preolímpica. En su debut, demostró que no es casualidad que sea jugador del River Plate de Argentina, y que tiene méritos de sobra para liderar el equipo nacional en la búsqueda del cupo a los Olímpicos de Tokio, para lo cual jugará este martes su segundo partido, contra Ecuador (8:30 p. m. TV de Caracol, Win y Diretv Sports), y con la obligación de ganar.

La derrota contra Argentina generó un terremoto en la Selección. Llovieron las críticas, sobre todo contra el entrenador Arturo Reyes, cuando sacó del campo a Carrascal, que anotó un golazo, el primero de Colombia en el torneo, cuando recogió un rebote y empalmó la pelota con fuerza para vencer al portero argentino. Su gol, lindo, no fue suficiente, porque luego llegó la remontada gaucha.



Pero Carrascal dejó una buena impresión, como un jugador de mucha movilidad, que nunca se queda quieto, que puede jugar detrás del 9, de extremo, de armador o de lo que lo pongan, como el mismo confesó después de ese partido.



“La verdad, muy motivado porque era un debut y por jugar con nuestra gente”, expresó Carrascal al recordar su golazo en ese partido.



Carrascal ya se ha ganado una responsabilidad, porque el país quedó con la sensación de que él es el jugador diferente y puede marcar el cambio de actitud que necesita el equipo para vencer hoy a Ecuador, en su segundo partido en el Preolímpico.



“No nos podemos quedar con esto. Apenas comienza el torneo. Tenemos que levantarnos, vienen más partidos. No hay más margen de error”, comentó Carrascal sobre ese primer juego, sin manifestar desespero, como si estuviera consciente de que el camino recién comienza y se puede enderezar hoy con una victoria frente a Ecuador.

La polémica

Jorge Carrascal evadió la polémica que crecía como espuma luego de que el técnico Reyes lo sacara en el minuto 54, argumentando que lo vio sin ritmo para rematar el partido, porque venía con poca continuidad en su club.



“Lo tomé con profesionalidad. Creo que somos personas ya grandes y maduras para saber. Yo creo que el profesor tomó su decisión y hay que respetársela. Si me tocó salir, me tocó salir y no puedo hacer más reproches”, aseguró el futbolista para cortar con los comentarios.



Sin embargo, en el ambiente quedó la sensación de que sin Carrascal el equipo colombiano cedió sus aspiraciones, porque perdió a un hombre que podía marcar diferencia, y porque a sus escasos 21 años ya tiene experiencia internacional para liderar este tipo de situaciones. Al fin y al cabo, se trata de un futbolista que ha tenido bastante bagaje internacional, desde que salió de Millos para probar en la segunda división de España, con el Sevilla Atlético, donde jugó 7 partidos, y luego de tener estadía en Ucrania, en el Karpaty Liv, en el que estuvo en 41 juegos y con 6 anotaciones. En River, Carrascal se ha buscado un lugar. Ha actuado en 15 oportunidades y lleva dos goles.



Carrascal es un jugador joven, pero ya muestra la personalidad y el carácter para afrontar este tipo de batallas. Colombia lo necesita.

Preolímpicos

Kevin Balanta, el volante de marca de la Selección Colombia que salió lesionado en la derrota del sábado pasado con Argentina, está descartado para el partido de esta noche contra Ecuador, en Armenia.



La torcedura (esguince) en el tobillo izquierdo no reviste suma gravedad, pero no alcanza a estar plenamente recuperado y en óptimas condiciones para ser alineado.



Se cree que podrá jugar en el siguiente juego, contra Venezuela, el lunes de la próxima semana.



La programación de la segunda fecha del grupo A de este torneo preolímpico, la completa el duelo entre Chile, líder del grupo, y Venezuela, que se estrena en el torneo.

Este duelo será a las 6 de la tarde, y será la antesala, también en el estadio Centenario de Armenia, del duelo de Colombia contra Ecuador.



De este grupo clasifican dos equipos a la final que se disputará en Bucaramanga.



