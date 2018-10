Cali vs. Santa Fe: un definitivo duelo de estilos en la Suramericana

Este martes en la noche, cuando Cali y Santa Fe salgan a la gramilla del estadio de Palmaseca, con el solo pitazo inicial el equipo vallecaucano estará clasificando a la semifinal de la Copa Suramericana, gracias al gol de visitante que logró en el 1-1 en Bogotá. Así que el equipo cardenal no podrá salir a esperar ni a especular, tendrá la obligación de buscar la victoria desde el comienzo. Será un juego que dependerá de la inteligencia de un buen local y del control de la ansiedad de un equipo que es fuerte de visita.

Si hay algo que sabe hacer el técnico del Cali, Gerardo Pelusso, es defender, sobre todo si es de local. Eso hace parte de su ADN, de su estilo de juego. Pero esa es un arma de doble filo con la que carga Pelusso. Por un lado, este martes le podría ser eficaz para conservar el cero y así lograr la clasificación a la semifinal. Pero por el otro, a la afición caleña no le gusta jugar atrás: exige y pide a gritos que el Cali ataque, que imponga condiciones, más si es en casa.



“Al que no le guste lo que yo hago, mala suerte. Voy a seguir haciendo lo que me ha representado a mí porque me ha dado resultado. Le quiero dar el gusto al hincha del Deportivo Cali de ser campeón a final de año, trabajo para eso”, dijo Pelusso en rueda de prensa el mes pasado, en una de las tantas críticas que ha recibido por el juego de su equipo.



En lo que va de la Liga, lleva 18 tantos a favor, está por debajo del desempeño de Santa Fe, que está en 21. Pero Cali no siempre se ha defendido: el pasado domingo ese Cali al que le critican que no ataca, le hizo cuatro goles a Jaguares, y con una nómina juvenil. Y en la Copa Suramericana le supo hacer cuatro goles al Bolívar de La Paz y tres al Danubio de Uruguay. Así que tampoco es que al equipo siempre le falte gol.



Además, tiene jugadores que son muy peligrosos en la parte ofensiva, empezando por el atacante José Sand, que lleva cuatro tantos en la liga local, o Nicolás Benedetti o el propio Macnelly Torres, a quien le ha faltado continuidad.



Independientemente de las críticas, las cifras hablan a favor del Cali. En casa, este semestre ha jugado 11 partidos, entre Liga y Copa Suramericana. Y ganó 9. Hizo 21 goles y recibió solo 5. En los tres partidos que lleva en el torneo internacional jugando en Palmaseca, ganó los tres. Así que el equipo vallecaucano sabe jugar en casa.

Un poderoso visitante

El reto para Santa Fe es enorme. Debe hacerle gol a un equipo que pocos goles recibe en casa. Y el cuadro cardenal no es que sea una máquina de juego ofensivo. Sin embargo, los cardenales son fuertes afuera de El Campín, porque el equipo se siente más cómodo, más suelto, encuentra espacios para contragolpear y mantiene su solidez defensiva, a veces estropeada por errores individuales.



Las cifras hablan por Santa Fe: ha jugado fuera de El Campín 13 partidos en las tres competiciones, en esta era del técnico Guillermo Sanguinetti, y solo ha perdido uno, que fue contra Once Caldas, 1-0. De resto, acumula tres victorias y 9 empates. Eso sí, de esos nueve empates, seis fueron sin goles. Y el 0-0 no le sirve este martes en la noche.



“Vamos a pensar en el martes, no en lo que viene después. La Suramericana es nuestra prioridad hoy. En este partido se define la serie”, dijo el técnico Sanguinetti, otro que también ha tenido que aguantar críticas de la afición, que le reprocha el funcionamiento del equipo.



El Santa Fe de Sanguinetti ha tenido muchos problemas. Más allá de los resultados positivos de visitante, al equipo le cuesta. Ha tenido tantas lesiones que su esquema ha variado mucho. A veces apuesta por dos delanteros, pero como Carmelo Valencia no está inscrito en la Suramericana, no tiene otro hombre que le dé garantías para acompañar a Morelo. Sea como sea, este martes no puede salir a defenderse.

Un buen visitante contra un buen local

