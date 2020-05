Bayern Múnich, por otro paso glorioso hacia el título

El Bayern recibirá el sábado al Fortuna Düsseldorf, penúltimo clasificado de la

Bundesliga, mientras que el Borussia Dortmund visitará el domingo al colista Paderborn en dos duelos altamente desiguales de la jornada alemana.

El Fortuna viene de imponerse al Schalke y tiene una ventaja de cinco puntos sobre la zona de descenso directo. No obstante, esa ventaja puede ser demasiado escasa si se tiene en cuenta que tiene que jugar no sólo contra el Bayern, sino también contra el Dortmund.



El Paderborn, en cambio, con ocho puntos de desventaja ante el Fortuna, está prácticamente desahuciado a menos que ocurra un milagro en las jornadas que quedan. Los dos partidos responderán seguramente al esquema de la lucha contra David y Golitath.



El Fortuna y el Paderborn buscaran pararse bien atrás y buscar salidas de contragolpe mientras que e Bayern y el Dortmund estarán circulando la pelota y buscando espacios para llegar a la portería. En ese tipo de partidos un asunto clave es el tiempo que tarde en llegar el primer gol.



Cuando tarda en llegar el favorito puede entrar en una fase de desesperación que lo lleve a la precipitación aunque es posible que eso sean menos factible cuando falta la presión del público. Si el Bayern y el Dortmund marcan rápido, en cambio, es posible que se den goleadas este fin de semana.



Los duelos del primer turno del sábado enfrentan a equipos que buscan la clasificación a la Liga Europa contra otros que están en la lucha por la permanencia Tal vez de todos esos partidos el más dramático sea el Schalke-Werder Bremen.



El Bremen, un histórico del fútbol alemán, es penúltimo con cinco puntos menos que el Fortuna y necesita sumar para tener esperanzas de lograr la permanencia. El Schalke se ha caído de las casillas de la Liga Europa, aunque todavía las tiene en la mira, ha perdido sus tres partidos desde el fin del parón y vive momentos de crisis.

El Wolfburgo, que cierra la zona de la Liga Europa, recibirá al Eintracht Fráncfort, que está más cerca de la zona del descenso de lo que se hubiera esperado a comienzos de la temporada. La distancia que lo separa del Fortuna es solo de dos puntos y el antepenúltimo lugar no da la permanencia segura, sino que obliga a jugársela a partido doble contra el tercero de la segunda Bundesliga.



El siguiente es el programa completo de la jornada:



Sábado:

Wolfsburgo-Eintracht Fráncfort 8:30 a.m.

,Hertha-Augsburgo 8:30 a.m.

Maguncia-Hoffenheim 8:30 a.m.

Schalke-Werder Bremen 8:30 a.m.

Bayern-Fortuna Düsseldorf. 11:30 a. m.



Domingo:

Borussia Mönchengladbach-Union Berlín

Paderborn-Borussia Dortmund



Lunes:

Colonia-RB Leipzig.



EFE