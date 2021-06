Brasil busca extender su invicto ante Ecuador

La selección brasileña pondrá en juego este viernes su invicto ante Ecuador en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, ajena a las polémicas en torno a la Copa América y al nuevo escándalo de su máxima estrella, Neymar. Han pasado casi siete meses desde que la Canarinha compareció por última vez en un terreno de juego.





Fue el pasado 17 de noviembre, cuando derrotó a Uruguay (0-2) y certificó su mejor arranque en unas eliminatorias mundialistas de los últimos 50 años. Ese brillante inicio se traduce en cuatro victorias en igual número de partidos, con doce goles a favor y tan solo dos en contra. Nadie ha conseguido mantener el ritmo del combinado que dirige Tite, que sin un juego excelso es el líder incontestable de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre Argentina y tres por encima de su próximo rival, Ecuador.



La pentacampeona del mundo ha estado bunkerizada durante la última semana en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) situado en la región serrana de Río de Janeiro. El clima de tranquilidad que rodeaba la concentración brasileña se rompió al poco tiempo cuando la multinacional estadounidense Nike reveló la razón por la cual decidió poner fin al contrato de patrocinio que tenía con Neymar.



Según desveló el Wall Street Journal y confirmó después la empresa, Nike rompió con el camisa 10 de Brasil por no cooperar en una investigación abierta a raíz de una denuncia por una supuesta agresión sexual del futbolista hacia una de las empleadas de la firma ocurrida en 2016.



Neymar no tardó en acudir a sus redes sociales para negar todas las acusaciones. Después vendría el segundo terremoto: la decisión de albergar la Copa América en

Brasil después de que desistieran de la misma Colombia y Argentina por diversas razones, entre ellas la gravedad de la pandemia del coronavirus, que sigue golpeando fuerte a Brasil.



La Conmebol anunció el lunes al país como la nueva y única sede del campeonato, tras recibir el visto bueno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Desde entonces se impuso la ley del silencio en la Granja Comary. Todas las ruedas de prensa previstas en estos días fueron canceladas sin dar explicaciones.



Este jueves se espera que en la rueda de prensa oficial previa al partido contra Ecuador se conozcan las primeras impresiones de Tite y de alguno de los jugadores de la plantilla. En el apartado deportivo, el técnico brasileño no podrá contar con el sancionado centrocampista Douglas Luiz, ni con el zaguero Thiago Silva, que vino lesionado de la final de la Liga de Campeones de Europa. El creativo Everton Ribeiro está 'entre algodones' por molestias musculares, aunque los exámenes han descartado por el momento una lesión.



Según los últimos entrenamientos, Tite podría introducir varias novedades en el once, como el regreso de Alisson a la portería, la presencia de Alex Sandro en el lateral izquierdo en detrimento de Renan Lodi y un tridente ofensivo formado por Neymar, Richarlison y Gabriel Barbosa 'Gabigol' o Gabriel Jesus. Roberto Firmino, un habitual en el once de Tite, empezaría desde el banquillo. Por su parte, Ecuador llega a Porto Alegre dispuesta a todo.

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador. Foto: AFP

El último recuerdo que tiene el combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro es la tremenda goleada por 6-1 que le endosó a Colombia, también el pasado 17 de noviembre.



Empezó las eliminatorias con una derrota ante Argentina (1-0), pero luego enlazó tres triunfos seguidos ante Uruguay (4-2), Bolivia (2-3) y el mencionado antes los cafeteros.



Ahora toca un hueso duro como Brasil, si bien su técnico no renuncia a nada. "Reconocemos que estamos por debajo de Brasil, pero no nos sentimos inferiores (...) si tenemos la capacidad de llevarlos a nuestro terreno, les podemos hacer daño", indicó Alfaro en una rueda de prensa.



Para el duelo contra el líder volverá previsiblemente el centrocampista defensivo Carlos Gruezo, tras cumplir sanción, y será baja segura el atacante Gonzalo Plata, expulsado ante Colombia.

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Neymar, Richarlison y Gabigol (o Gabriel Jesus).

Seleccionador: Tite



Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Christian Noboa, Ángel Mena; Enner Valencia y Michael Estrada.

Seleccionador: Gustavo Alfaro



Árbitro: el venezolano Alexis Herrera, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego.



Estadio: Beira-Rio, en la ciudad de Porto Alegre.



EFE