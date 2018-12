Liverpool, a romper su maleficio cuando termina el año de líder

Líder invicto en Navidad, ¿se mantendrá el Liverpool al frente hasta el final para ganar su primer título de Premier League en casi treinta años? Con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo de la tabla de posiciones, los 'Reds' pueden creer, pero con moderación, antes del tradicional 'Boxing Day' y la visita del Newcastle este miércoles por la fecha 19 del campeonato inglés.

La historia reciente de la liga inglesa arroja unas estadísticas que los 'Reds' deben tener en cuenta: en los diez últimos años, ocho líderes en Navidad acabaron levantando el título, pero los dos fracasos (2008-2009 y 2013-2014) corresponden al Liverpool, que no gana el título desde 1990.



El Newcastle de Rafa Benítez, exentrenador del Liverpool (2004-2010), marcha de 15 pero buscará inspirarse en la victoria del Crystal Palace ante el Manchester City (3-2) la pasada jornada.



El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, se mostró prudente a pesar de haber ampliado la ventaja en la carrera por el liderato de la Premier, de la que no descarta ni al Chelsea ni al Arsenal a pesar de estar situados a once puntos de distancia.



Liverpool cerrará la primera vuelta como líder de la competición. Dispone de cuatro puntos de distancia respecto al Manchester City, y seis en relación al Tottenham. "Nadie debe fiarse", subrayó el técnico germano dos días antes de la última jornada de la primera vuelta de la Premier.



El equipo rojo apunta al título. De hecho, en ocho de las últimas diez temporadas los que son líderes el día de Navidad terminaron por ganar el título. Sin embargo, las dos únicas excepciones tienen a los 'reds' como protagonistas.



En la temporada 2008-2009 y en la 2013-14. El Liverpool era el primero en la clasificación pero acabó en el segundo puesto. Klopp, que rechazó que el Liverpool tuviese una maldición navideña, respondió al argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, tercero en la tabla, que trasladó la presión al Liverpool y al Manchester City, a los que catalogó como "máximos favoritos".



"Siempre he considerado al Tottenham como uno de los candidatos. No le descarté nunca. Hay muchos equipos en la carrera por el título y así es como debe ser", insistió Klopp.



Liverpool ha sufrido varias bajas en las últimas semanas y los defensores Joel Matip y Joe Gómez están descartados hasta mediados de enero por lesiones, por ello podrían buscar jugadores en el mercado de invierno.



"Estoy muy contento con lo que tengo, pero no lo sé. Por eso siempre mantengo la puerta abierta, en caso de que ocurra algo y tengamos que echarle un vistazo (al mercado)", dijo Klopp en una conferencia de prensa. "Si suceden algunas cosas más, entonces debemos echar un vistazo porque todavía hay una cantidad monstruosa de partidos y es muy importante que siempre podamos reaccionar", agregó el alemán.



A cuatro puntos de los reds, el cuadro del español Pep Guardiola aspira contra el Leicester a recuperar la estabilidad antes de sufrir, en los tres últimos partidos, las dos derrotas que contempla su puesto en la tabla: frente el Chelsea y ante el Crystal Palace el pasado sábado.



Los vigentes campeones están amenazados, además, por el impulso que ha tomado el Tottenham en sus últimos compromisos. Los 'spurs', que golearon a domicilio al Everton, reciben al Bournemouth, que se reencontró con el triunfo en la pasada fecha.



El cuadro de Mauricio Pochettino, tercero en la clasificación y a dos puntos del City, acumulan cuatro encuentros consecutivos con victoria que han descolgado a sus vecinos londinenses de Chelsea y Arsenal. Los 'blues' y los 'gunners' están ya a once del primer puesto.



El Huddersfield, penúltimo en la clasificación, calibra la mejoría del Manchester United tras el cese de Jose Mourinho. Con el noruego Ole Gunnar Solskjær en el banquillo golearon al Cardiff y juegan en Old Trafford como aspirante a alcanzar uno de los puestos europeos. Sexto, está lejos de Arsenal y Chelsea, a ocho puntos.