Jesurún revela que Queiroz no dijo la verdad sobre ausencia de James

Luego de la gran polémica que se generó por la no convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Chile y Argelia, una nueva razón apareció para dar un parte de tranquilidad en lo que respecta a la gran figura del equipo nacional.

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, fue consultado en la rueda de prensa que se hizo en Alicante, previo al partido contra Chile sobre por qué no estaba James dentro del listado y si el jugador pidió no ser llamado, a lo que contestó que no era cierto.



"Vi que alguien dijo que James pidió no venir a la Selección y eso no es cierto. No tengo más respuestas ni quiero hablar de confrontaciones. Tengo que hablar con honestidad y claridad de la decisión que tomé", comentó.



Además, Queiroz había dicho que se debían dejar a un lado las especulaciones y él había tomado la decisión de acuerdo a lo que había visto.



“Hay que separar lo importante de lo que es menor. Hay que dejar atrás las especulaciones. Hay que ser más independientes de España. Las decisiones las tomo yo después de analizar a los jugadores. Las decisiones que se toman son las mejores para el equipo. Nunca me canso de hablar con mi cuerpo técnico ni con los jugadores para tomar las mejores decisiones”, aseguró en ese entonces el entrenador.

Precisamente sobre ese rumor, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló este viernes y aseguró que sí hubo una charla entre James y Queiroz y se acordó no estar en estos dos partidos.



“Es un tema de conveniencia con el jugador. El profesor Queiroz conversa permanentemente con él. Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres a cuatro horas y acordaron que era importante que él tuviera un trabajo mancomunado en el Real Madrid y así fue, pero acá no hay un problema de nada, la relación del cuerpo técnico con cada uno de los jugadores es excepcional”, dijo Jesurún entrevista con ‘Antena 2’.



La próxima oportunidad para que James vuelve a ser convocado a la Selección Colombia será en noviembre, cuando se jueguen dos partidos amistosos contra Perú y Ecuador, ambos en Estados Unidos.



“James va a estar en la Selección, en cualquier momento va a regresar, no nos preocupemos por eso”, concluyó Jesurún.



