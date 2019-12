De no creer: club devolverá dinero a sus hinchas por la mala campaña

"Los que lo deseen pueden devolver sus abonos y les será devuelto el dinero", anunció Olivier Sadran, presidente del Toulouse, último clasificado de la Ligue 1 francesa y expuesto a la ira de sus aficionados en la derrota en casa contra el Reims (1-0).

Luego de negarse a comparecer ante los medios de comunicación tras el partido del sábado, Sadran acordó una entrevista con el diario La Dépêche du Midi en la que el accionista mayoritario del club prometió que "desde el lunes, la gente que no quiera participar en la segunda vuelta podrá venir a devolver sus abonos y les será devuelto el dinero para la segunda parte de la temporada. Recuperarán su cuota".



"Ofrecemos un espectáculo que no es digno del precio pagado", reconoció antes de condenar la "violencia (que) nunca es una solución", cuando en la víspera una treintena de aficionados iracundos intentó acceder a su palco antes de ser dispersados por los servicios de seguridad. Sadran también apuntó a sus jugadores: "La actitud de algunos de ellos no se corresponde con comportamientos de profesionales", acusó.



AFP