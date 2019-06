Presidente del Napolés habló sobre James Rodríguez

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, habló este miércoles en ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e hizo oficiales dos amistosos con el Barcelona en agosto, al tiempo que confirmó los rumores sobre la intención de que llegue el colombiano James Rodríguez al equipo, cuyo ‘sí’ al proyecto Azzurro fue adelantado por el diario AS el pasado 1 de junio.

“James Rodríguez es un deseo de Carlo Ancelotti, no sé si responde al 100 % a nuestras exigencias de juego, pero no podemos dudar del talento y de la profesionalidad de este jugador. Voy a responsabilizar al técnico: ya que lo desea mucho, y ya lo tuvo en otros equipos y sabe lo que vale, yo dije ok, va a ser carísimo, pero vayamos adelante: si hay que hacer un sacrificio, se hace. Podemos hacerlo”, indicó.

El máximo mandatario Azzurro definió al mexicano Hirving Lozano como una alternativa a la llegada de James. “Estamos encontrando una solución con nuestro amigo Jorge Mendes, si no la encontraremos hablaremos con Raiola para fichar a Lozano", precisó.



"Fichar a ambos en este momento es complicado, tenemos a muchos jugadores y hay que tutelarlos. Antes debemos vender, y luego podremos fichar”, puntualizó.



