Messi, Neymar, Lautaro… el presidente del Barça habló de todo

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmó que las conversaciones con el Inter de Milán por el delantero argentino Lautaro Martínez están paradas, en una entrevista con la televisión pública regional catalana.

"De Lautaro, hablamos con el Inter hace unas semanas pero ahora el tema está parado. Ahora no estamos hablando", afirmó Bartomeu, en la noche del domingo al lunes al programa "Onze", de la televisión catalana.



(Lea también: El TAS levantó sanción al Manchester City: estas fueron las razones)



"Tenemos que acabar LaLiga y la Champions y ver cuáles son las prioridades. También es un momento de reflexión interna para esclarecer cómo afecta la crisis al club", añadió el máximo mandatario del Barça.



Bartomeu reiteró, al igual que han hecho otros responsables de clubes y de LaLiga, que se va a abrir "un mercado en el que no se podrá pensar en grandes inversiones".



"Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero el Barça siempre es un agitador del mercado", añadió el mandatario azulgrana, que también volvió a enfriar las expectativas sobre una eventual vuelta del delantero brasileño del París SG Neymar al Barcelona.



(Le puede interesar: ‘Llego con mucha ilusión y muchas ganas’: Juan Cruz Real, nuevo DT del América)



"No creo que el PSG ponga a ningún jugador en el mercado y Neymar es jugador del PSG", dijo Bartomeu.



En cambio, volvió a mostrarse tranquilizador sobre la renovación del capitán Leo Messi, que acaba contrato el próximo año.



"Con Messi hablamos, hemos hablado y hablaremos. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, tiene años de fútbol por delante y está en plena forma", dijo Bartomeu.



"No tengo ninguna duda de que seguirá en el Barça, su futuro está aquí futbolísticamente y después del fútbol", añadió el máximo mandatario azulgrana.



De la misma manera, también volvió a confirmar al técnico Quique Setién en su puesto, tras las dudas surgidas sobre el juego del Barça, que es segundo en el campeonato español a un punto del líder, el Real Madrid (que tiene un partido menos).



(En otras noticias: Otro desplome para Yerry Mina: ¡dos años llenos de lesiones!)



"Quique Setién dirigirá al equipo en la Champions y en estos dos partidos que quedan de Liga", afirmó Bartomeu. "La voluntad es de acabar los contratos y Setién lo tiene. Fuimos a casa de Setién a hablar del futuro, de la planificación de la próxima temporada. Probablemente estará él y me interesa mucho saber qué piensa él", concluyó el mandatario azulgrana.

DEPORTES

*Con información de AFP