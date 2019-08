¿Otra puerta que se le cierra a James Rodríguez?

James Rodríguez sigue entrenando con el Real Madrid y, como van las cosas, se va a quedar en el equipo en esta temporada. Al menos, una de las opciones que tenía para cambiar de escuadra parece haber quedado descartada.

Los rumores de prensa hablaban de ofertas del Nápoles y del Atlético de Madrid por el jugador colombiano. Sin embargo, una de estas puertas parece haber quedado cerrado ahora.

Al presidente del equipo 'colchonero', Enrique Cerezo, le preguntaron sobre la posibilidad de fichar al colombiano en este mercado.



Cerezo, en entrevista para 'Radio Kiss Kiss', de Italia, comentó: "¿James? Nuestra rosa está cerrada. Ya estamos fuertes y listos para la Champions, La Liga y otras competiciones que tendremos que enfrentar durante la temporada".

No obstante, el presidente sí comentó que no sabe cómo se moverá el resto del mercado de fichajes.



"Por supuesto, en el fútbol no puedes saber qué pasará mañana, pero repito que el equipo del Atlético está cerrado hoy ya que somos muy fuertes", añadió.



Es así como las únicas opciones que se abren en el panorama de James Rodríguez es continuar en el Real Madrid, aunque la tendrá difícil con Zidane, o esperar hasta el cierre del mercado, fecha en la que Nápoles estaría esperando para que le sea aceptada su propuesta económica por parte del conjunto merengue.



