Presidente de Sao Paulo le llama la atención a James Rodríguez: ‘Debe dar ejemplo’

James Rodríguez espera tener pronto minutos con el Sao Paulo, equipo al que, finalmente, sigue perteneciendo luego de la novela de una posible partida a otro club.

La ida del colombiano parecía un hecho y hasta el propio técnico de Sao Paulo, Thiago Carpini, habló públicamente del asunto.



“Es el propio deseo del deportista, ya no es asunto mío. Técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol, sería redundante de mi parte decirlo. Entendamos los procesos, que no fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión de él”, dijo Carpini en su momento.



Sin embargo, James Rodríguez finalmente dio reversa y decidió quedarse en Brasil. Deberá esperar a que termine la primera fase del campeonato Paulista para volver a ser inscrito por el tricolor paulista.



Por el momento, el colombiano se entrena con el equipo de cara a una temporada clave puesto que Sao Paulo disputará la Copa Libertadores y quiere ser protagonista en el Brasileirao.

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

El llamado de atención del presidente de Sao Paulo

No obstante, aún queda algo de malestar en el club por su decisión y esto fue expresado por el presidente del club, Julio Casares, quien ‘regañó’ a James y a su vez le dejó una recomendación por el hecho de que es un ídolo para varios jóvenes que buscan seguir el camino del ‘10’ de la Selección.



"Me gusta como jugador. Es un gran jugador que todavía puede dar resultados, pero depende de él. En la vida no es solo querer, tienes que dar ejemplo", señaló el directivo en diálogo con Casao Pod Tudo.

Julio Casares, presidente de Sao Paulo. Foto: Instagram



Finalmente, Casares nuevamente dejó en claro que no tuvo inconvenientes en aceptar la renuncia de James en su momento.



"Yo aprendí, siendo hincha de este equipo, que ningún jugador es más grande que la institución. El staff nos comunicó que no estaba contento, no estaba jugando y eso ya estaba decidido", concluyó.



