Presidente de River le pide al de Boca que cumpla su palabra

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, invitó a su homólogo de Boca Juniors, Daniel Angelici, que cumpliera la palabra e invitó al club ‘xeneixe’ a jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre ambos clubes argentinos.

“Vení, juguemos el partido, no hagas caso a los que te dicen que hagas esto, te están llevando a lo que no tenés que hacer. No inventés más nada. No generes más páginas de abogados que para nada sirven. Vengan a la cancha y juéguenlo, no somos tan buenos, nos pueden ganar. Hay que tener valores en la vida. Basta de este papelón, el mundo nos está mirando. Cumplí tu palabra”, aseguró D’Onofrio este miércoles.



Y agregó: “Hay que ponerle lógica: no puedo creer que Daniel no haya tenido el respeto hacia el presidente de Conmebol, hacia mí, hacia River cuando firmamos un papel para jugar en 24 horas", dijo el directivo.

Conmebol decidió que el partido se disputará el 8 o el 9 de noviembre y en horario y sede por definir, pero el tema no se acaba y el mundo sigue hablando del tema.



“Alguien cercano al presidente Macri me dijo que él hubiera querido que se jugara el partido, sabe que el mundo entero esperaba el partido y vio lo que pasó. Es claro que hubo un error de la gente de seguridad, pero quien quiera culpar a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar. Es una pavada esto de que quieran sacarnos los puntos, es un absurdo, con honestidad”, señaló el Presidente de River.

D’Onofrio reiteró que la idea es que el partido se dispute en Argentina y en la cancha de River.



“Hablemos, tomemos una foto, demostremos al mundo que tenemos pasión. ¿Cómo puede ser que no podamos jugar un partido de fútbol en Argentina, que en la cancha de River no se dé seguridad para jugar? Que la gente de seguridad se equivocó, es cierto, pero nos pueden dar seguridad ahora, lo vimos el domingo, había más seguridad que para el G20. Demostremos al mundo que podemos, que unos pocos violentos no nos pueden ganar”, señaló.



