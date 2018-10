Infantino valora la opción de un mundial de 48 selecciones desde 2022 

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, consideró este miércoles que ampliar el Mundial a 48 países, en lugar de los 32 actuales, es "factible" desde 2022 en Catar, país que se pronunciará al respecto a comienzos de 2019.

Candidato a la reelección al frente de la instancia del fútbol mundial, en junio de 2019 en París, Infantino multiplica las últimas semanas las propuestas controvertidas (en especial un Mundial de clubes y una Liga Mundial de Naciones) para enriquecer un balance que no suscita un apoyo unánime.



"Decidimos (...) aumentar el número de equipos participantes en la Copa del Mundo de 32 a 48", recordó el italo-suizo durante el congreso anual de la Confederación Asiática de fútbol, reunida en Kuala Lumpur.



"Ello entrará en vigor en 2026 (Estados Unidos-Canadá-México). ¿Llegará para 2022? Ustedes me conocen. Es posible. Es posible. ¿Por qué no?".



El número de plazas para el Mundial reservadas para Asia pasará de 4,5 a 8,5, recordó

Infantino en Malasia, suscitando el entusiasmo en el lujoso hotel en el que se desarrolla el cónclave.

"Es factible. Conversamos con nuestros amigos cataríes. Hablamos con muchos otros amigos en la región. Esperamos poder hacerlo posible", prosiguió el dirigente. Añadir 16 equipos a su Mundial complicaría la organización para Catar.



El país "se fija siempre en los estudios de viabilidad", afirmó este miércoles a la AFP Hassan al-Thawadi, quien dirige la organización para 2022. "Pero se decidirá antes de la fase de clasificación. Durante el primer trimestre del próximo año".



AFP