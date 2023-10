Luis Díaz 'no camina solo': Fifa se pronuncia al secuestro del papá del colombiano

Las Fuerzas Militares siguen buscando a Luis Manuel Miranda, el papá de Luis Díaz, quien fue secuestrado en horas de la tarde del sábado en el municipio de Barrancas, en La Guajira.



Por cielo y tierra, la Fuerza Pública está llevando a cabo la búsqueda de Luis Manuel Díaz, se desplegó un operativo en todo el departamento de La Guajira y a lo largo de la frontera con Venezuela.



Una de las hipótesis que se maneja por parte del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, es que el papá de Luis Díaz pudo haber sido trasladado a Venezuela en las últimas horas.



“Habría que pedirle al presidente (Gustavo) Petro, que es amigo de esas autoridades, que ayuden con la recuperación o liberación del padre de Luis Díaz”, manifestó.

Luis Díaz y su papá. Foto: Archivo particular

Fifa muestra su respaldo a Luis Díaz

El mundo del fútbol se ha expresado y ha lamentado el secuestro del padre de la estrella del Liverpool, personalidades como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Camilo Zúñiga hablaron y le enviaron un mensaje al guajiro.



Esta vez, Gianni Infantino, presidente de la Fifa, se pronunció sobre el duro momento que vive el colombiano y su familia y le dedicó sentido mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.



“En nombre de la Fifa y de la comunidad futbolística mundial, me gustaría hacer llegar nuestro apoyo y nuestras oraciones a Luis Díaz, a su familia y a sus amigos en estos difíciles momentos”, se leyó.

Mensaje de nfantino a Luis Díaz. Foto: Instagram: Gianni Infantino.

¿Por qué Luis Díaz no viaja a Colombia?

Según la información entregada por el periodista José Hugo Illera, Luis Díaz habría tomado la difícil decisión de quedarse en Liverpool y poner todas las esperanzas en la Policía y las Fuerzas Armadas del país para encontrar a su papá.



Los familiares habrían convencido al jugador de quedarse en Inglaterra, 'Lucho' tenía la intensión de viajar a Barrancas para ponerse al frente de la situación que atormenta a sus seres queridos; por ahora no va a venir a Colombia por temas de seguridad.



Además, indicó que en la familia de Luis Díaz crece la preocupación porque no hay ninguna información clara sobre el posible paradero de Luis Manuel Díaz Miranda. Por ahora, no se descarta del todo que el futbolista de 26 años decida viajar al país

El Gaula de la Policía confirmó el secuestro de los padres del jugador de fútbol. Foto: Vanexa Romero.EL TIEMPO - Archivo particular

DEPORTES

