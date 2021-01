Colombia aún no sabe si habrá Copa América este año

La realización de la Copa América este año, tal como está programada, no está del todo fija. Las consecuencias de la pandemia siguen y las dificultades para que el público pueda acceder a los escenarios del torneo, que será en Colombia y Argentina, pone en duda su realización.

Así lo confirmó este domingo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.



"Todavía no se ha confirmado si se va a realizar la Copa América porque la Conmebol no quiere el torneo sin público. Es un aforo que sirve para que haya una Copa América. Si no hay Copa tenemos más espacio hasta junio y julio para terminar la Liga BetPlay Dimayor", explicó Jaramillo en Caracol Radio.



De hecho, ya la Conmebol canceló los suramericanos sub-17 y sub-20 que se iban a disputar en el primer semestre.



"Nosotros venimos trabajando en el escenario pandemia 2021, planteando la peor situación para poder prepararnos. Tanto jugadores como los técnicos y los clubes tienen que empezar a pensar en un presupuesto muy distinto al que tenían antes. Esto va a dejar secuelas; de hecho, ya la confederación tuvo que afrontar situaciones complicadas", agregó.



La Copa se iba a disputar en 2020 y tuvo que ser aplazada por la situación de la pandemia.



DEPORTES