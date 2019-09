Bayern Múnich vs. Alemania: la guerra por la titular en el arco

El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, retiró hoy su amenaza de no ceder más jugadores a la selección alemana en caso de que Manuel Neuer fuera desplazado de la titularidad de la portería por el meta del Barcelona, Marc André ter Stegen.

En una declaraciones publicadas hoy por la revista "Sport Bild" Hoeness dijo que "antes de que eso ocurriera" el Bayern dejaría de ceder jugadores a la selección alemana.



Hoeness, en un comunicado remitido por su despacho a la revista "Der Spiegel" confirmó la autenticidad de su declaración pero agregó que eran palabras dichas hace una semana y que ahora no las repetiría.



"Inmediatamente después de nuestro partido de la Liga de Campeones contra el Estrella Roja el señor Hoeness hizo declaraciones sobre la discusión en torno a la portería en la selección alemana que hoy, con distancia, no volvería a hacer", dijo la declaración.



Previamente había dicho: "Nosotros nunca aceptaremos que haya un cambio" de arquero. "Antes de que eso pase, no pondremos a disposición de la selección a ningún internacional".



EFE Y AFP