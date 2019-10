Prensa española ya habla de disgusto de James por ser suplente

James Rodríguez trabajó incansablemente durante la doble fecha Fifa en la que no estuvo con la Selección Colombia, contra Chile y Argelia, para ganarse la confianza de su entrenador Zinedine Zidane y ganarse un puesto en la titular del Real Madrid para los juegos decisivos.

Sin embargo, la recompensa no llegó como James esperaba. Aunque jugó todo el partido del fin de semana, en el que Real Madrid perdió 1-0 contra Mallorca en la Liga de España.



Este martes, el volante colombiano no ingresó como titular en el importante encuentro de la tercera fecha de la Champions League, en la que enfrentaban al Galatasaray.



Algunas cámaras siguieron los movimientos del colombiano en el banco de suplentes y James Rodríguez, al parecer, no tenía cara de muchos amigos al no estar como titular en el partido.



Según ‘Radio Cope’, durante la transmisión del partido, el colombiano sí mostró algo de malestar al verse, una vez más, relegado al banco de suplentes.



