En Italia dice que Ronaldo filtró el nuevo positivo de Dybala 

Un escándalo se desató en Italia por la versión de prensa que indica que el portugués Cristiano Ronaldo sería quien filtró a los medios la nuevo positivo de coronavirus del argentino Paulo Dybala.

La versión, de 'Corriere dello Sport' indica que Cristiano, que se encuentra en Portugal con su familia, quiere demorar su regreso a Italia, hasta que no haya certeza de que es seguro volver a la competencia, por eso, desde su entorno se habría difundido la información, que primero se conoció por prensa española.



En su momento la Juve anunció que Ronaldo permanecería en Portugal "en espera de acontecimientos relacionados con la emergencia de salud actual".



Del club no se han referido a esta versión. La que sí habló fue la pareja de Dybala, quien precisó: “Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no”, dijo Oriana Sabatini, en diálogo con Canal 9.



