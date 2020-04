En España insisten en más razones para que James abandone el Madrid

Mientras vuelve la competencia del fútbol mundial, la prensa española tiene el ojo en lo que pasará en el Real Madrid después del aislamiento por coronavirus, y diferentes informes apuntan a la realidad económica del club y los posibles movimientos de transferencias.

Esta vez es el diario As el que señala que el futbolista colombiano es uno de los que está en la mira del club para buscarle una salida, la igual que con Bale.



"El colombiano mejoró su contrato antes de irse cedido al Bayern y ahora supone un coste de 16,4M€ por campaña. Dos futbolistas a los que Zizou ha apartado de la mesa principal. Entre ambos, 'consumen' 45,4M€ del presupuesto", dice As.



El medio señala que el Madrid aspira a recortar en torno a 75 millones de euros con salida de futbolistas.



"Con James la entidad se resiste a dejarlo ir gratis, pero su contrato termina en 2021. Es ahora o nunca y sus emolumentos reducen los potenciales candidatos a un ramillete muy fino. Hay más situaciones en las que su presencia deportiva no va acorde al coste que le suponen al club", agrega el informe de As.



La versión indica que el Madrid no tiene números en rojo, pero que sí pretende una reducción salarial.



Mientras se habla del posible nuevo interés del Everton inglés por el volante, esta semana fue el medio español 'El Confidencial' el que adelantó el eventual deseo del Madrid de buscar salida a los dos futbolistas que no son de los planes de Zidane.



