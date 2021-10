Prensa brasileña destaca actuación de Colombia en Barranquilla

El empate 0-0 entre Colombia y Brasil este domingo en la eliminatoria a Catar generó diferentes conceptos en la prensa brasileña. Hubo buenos comentarios hacia el partido que tuvo la selección de Reinaldo Rueda y, en general, preocupación por Neymar.



Algunos artículos de análisis en los principales medios brasileños hablan de la capacidad que tuvo Colombia para afrontar el juego y que, incluso, estuvo cerca de propinarle a Brasil su primera derrota de la eliminatoria a Catar.

Globoesporte destacó a Colombia

Colombia Brasil por eliminatoria mundialista en Estadio Metropolitano. Cero a Cero. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

'Brasil de Tite se acostumbra a sufrir ante Colombia, incluso sin perder un solo tiempo ante rivales', titula uno de los artículos principales en el cubrimiento que hizo el medio 'Globoesporte' del partido en Barranquilla.



La nota dice: "Aunque Brasil de Tite no perdió ante Colombia, se acostumbró a sufrir ante su rival, al que ganó 2-1 en la Copa América, con un gol de última hora. Contra Colombia, hubo tres victorias y dos empates en los últimos cinco años".



Por su parte, en 'Oglobo' analizaron: "No es descabellado decir que si un equipo saliera con victoria del Estadio Metropolitano sería Colombia. Y eso simplemente no sucedió gracias a Alisson... El grito de gol colombiano salió de las gargantas de la afición, algo que parecía ser cuestión de tiempo en varios momentos del partido".

Medios vieron a Colombia cerca del triiunfo

El diario 'Lance' tituló en su página web: 'A la vuelta de Neymar, Brasil juega mal, empata con Colombia y pierde el 100% en las eliminatorias'.



En este análisis, el medio expresa que "Hubo tres ocasiones para el equipo local: dos con Quintero, que requirió una gran defensa de Alisson, y otra con Uribe, nuevamente con la intervención del portero brasileño. Sin evolución, Tite volvió a cambiar el esquema quitando a Gabriel Jesús y poniendo a Antonio en su lugar".



A su vez, 'Folha de Sao Paulo' escribió que " los anfitriones tuvieron más oportunidades claras de abrir el marcador", y criticaron el desempeño de Neymar.



Finalmente, el medio 'Zero Hora' de Porto Alegre, tuvo otros destacados comentarios para el equipo de Rueda.



"Colombia, quinta en la tabla y necesitando el resultado, incluso comenzó mejor en el partido, con más volumen de juego, principalmente por las jugadas de Quintero y Luis Díaz".





