Premios The Best: ¿quiénes votan y cómo se determina quiénes son los ganadores?

Este lunes se celebraron en Londres (Inglaterra) los premios The Best, las prestigiosas distinciones que realiza la Fifa desde hace varios años tras no renovar su contrato con France Football para entregar el Balón de Oro.



Son varios los premios que se entregaron en la prestigiosa gala, destacan al de mejor futbolista masculino, femenino, mejores entrenadores, once ideal, premio al juego limpio, entre otros.

Messi recibe el The Best del 2022. Foto: EFE

Sin embargo, el premio que se roba todas las miradas es el The Best a mejor del mundo, que este año se lo llevó el astro argentino Lionel Messi tras ganar en el desempate sobre el noruego Erling Haaland, Kylian Mbappé, nominado también al galardón, terminó tercero.

Así se llevan a cabo las votaciones en los The Best

Los nominados a los premios The Best de la Fifa son elegidos por una votación de un grupo de expertos de la entidad y grupos de interés del fútbol, cada persona debe elegir a sus primeros tres en cada categoría.



Después entran en escena los capitanes y técnicos de cada selección inscrita a la Fifa, quienes votan por el mejor jugador y mejor entrenador del año. Además, más de 300 periodistas del mundo hacen sus respectivas votaciones, al igual que los aficionados, que votan en la página de la Fifa.

Papá de Haaland en la premiación. Foto: EFE y tomada del video

Cada grupo representa el 25 por ciento dela votación. En esta oportunidad, técnicos y periodistas eligieron a Haaland, mientras que aficionados y capitanes se inclinaron por Messi, empatando a 48 puntos.



"En caso de empate en el primer puesto, gana el nominado con más votos de cinco puntos emitidos por su propio grupo de votantes (en este caso los capitanes de las selecciones)", explica la Fifa en su página web.



Por esta razón, el argentino Lionel Messi se quedó con el premio The Best, terminó más veces de primero en las votaciones de los capitanes.

The Best. Foto: Tomada del video

