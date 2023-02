El anuncio de los finalistas al mejor entrenador masculino del mundo en 2022, en el marco de los premios The Best, no tuvo ninguna sorpresa: Los candidatos que quedan en la pugna son el argentino Lionel Scaloni (selección de Argentina), el español Pep Guardiola (Manchester City) y el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid).

El galardón reconoce las actuaciones de los entrenadores en el fútbol masculino durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022. El ganador será anunciado en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023.



Los tres finalistas salen de los cinco candidatos que, en su momento, propusieron un panel de expertos. De esta preselección, fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas futbolísticos y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la Fifa.

Estos son los logros de los finalistas



Lionel Scaloni llevó a la selección de Argentina a la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022. En 2021, asimismo, condujo al equipo nacional de su país a hacerse con la Copa América.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Scaloni Foto: Ronald Wittek. Efe



Carlo Ancelotti conquistó en 2022 con el Real Madrid la Liga española, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. Pep Guariola guió al Manchester City a la conquista de su cuarta Premier en cinco campañas.



La Fifa también anunció a las tres finalistas de la categoría femenina: Sonia Bompastor (campeona de la Champions con Olympique Lyonnais), Pia Sundhage (ganadora de la Copa América femenina con Brasil) y Sarina Wiegman (campeona de la Euro 2022 con Inglaterra).



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes