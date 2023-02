Tras una temporada futbolística para el recuerdo, con varios puntos altos durante el año, que culminó con una brillante competencia en Qatar, allega la hora de la premiación, con la realización de The Best FIFA Football Awards 2022, en París.

Un distinguido jurado internacional integrado por entrenadores y capitanes de las actuales selecciones femeninas y masculinas, un periodista especializado en representación de cada selección y aficionados registrados en FIFA.com votarán por quienes consideran merecedores del halago al mejor en cada terna.

Argentina tendrá tres representantes en esta distinguida elección: Lionel Messi, que lo hará por sexta vez en siete ediciones y lo ganó en 2019, Emiliano Martínez y el entrenador Lionel Scaloni, los tres campeones del mundo hace poco más de dos meses.

Chile volverá a contar por cuarta vez consecutiva con la arquera Christiane Endler en esta importante lista, recibiéndolo en el 2021; mientras que Brasil sumará a Richarlison por su golazo ante Serbia en Qatar 2022 y a Pia Sundhage, la reconocida entrenadora sueca que conduce técnicamente a la verdeamarela femenina.

Nominados

Lionel Messi y Kylian Mbappé Foto: Odd Andersen. AFP

Los finalistas al Premio The Best al mejor jugador

• Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain FC)

• Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF)

• Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain FC)



Premio The Best a la mejor jugadora

• Beth Mead (Inglaterra/Arsenal WFC)

• Alex Morgan (Estados Unidos/Orlando Pride/San Diego Wave)

• Alexia Putellas (España/FC Barcelona)



Premio The Best al mejor entrenador

• Carlo Ancelotti (Real Madrid CF)

• Pep Guardiola (Manchester City FC)

• Lionel Scaloni (selección nacional de Argentina)



Premio The Best a la mejor entrenadora

• Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais)

• Pia Sundhage (selección nacional de Brasil)

• Sarina Wiegman (selección nacional de Inglaterra)



Premio The Best al mejor arquero

• Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla FC)

• Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF)

• Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)



Premio The Best a la mejor arquera

• Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women)

• Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC)

• Christiane Endler (Chile/Olympique Lyonnais)



Premio Puskas de la FIFA

• Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznań–Stal Rzeszów [PZU Amp Futbol Ekstraklasa] (6 de noviembre de 2022)

• Dimitri Payet (Francia): Olympique de Marseille–PAOK Thessaloniki [Europa Conference League de la UEFA] (7 de abril de 2022)

• Richarlison (Brasil): Brasil–Serbia [Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™] (24 de noviembre de 2022)

Por TV

Lunes 27 de febrero

En VIVO por ESPN & STAR+

3 p. m. Hora de Colombia.



