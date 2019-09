La madre que narra partidos a su hijo ciego ganó premio The Best

La apasionada hincha del club Palmeiras es la narradora y comentarista de partidos de su equipo para su hijo ciego.



La brasileña Silvia Grecco recibió este lunes en el histórico Teatro La Scala de Milán el premio Fifa 'The Best' a la mejor aficionada de la última temporada, por describir cada partido del Palmeiras a su hijo ciego.

Los votos de los usuarios de la página web de la Fifa decretaron la victoria de Silvia Grecco, que optaba a este premio junto al uruguayo Justo Sánchez y a los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino de Francia.



Silvia y su hijo Nickollas, de 13 años, se han convertido en figuras del Palmeiras, de Sao Paulo, luego de que el año pasado la televisión la mostrara en una tribuna.



"Describo los detalles: este jugador lleva una camiseta de mangas cortas, el color de los botines, su color de cabello", dijo Grecco, de 56 años, hace unos meses.

El padre de Nickollas y su hermana son hinchas de otros equipos, pero su persistente madre ha encontrado la forma de sumarlo a la hinchada del Palmeiras.



Para ello, recurrió al propio Neymar, el ídolo del niño.



"Neymar lo levantó sobre sus hombros y él pasó su mano por el cabello de Neymar ¡fue un gran momento! Así que le pregunté a Neymar qué equipo solía apoyar cuando era niño ¡y dijo que era un fanático de Palmeiras! Entonces le dije: '¿Ves, Nickollas? Tu madre, tu jugador preferido... ¡Creo que tu equipo debería ser Palmeiras!".

La FIFA nomina como 'Mejor Hincha del Año' a Silvia Grecco, la madre que narra a su hijo Nico, un joven invidente, los partidos del Palmeiras.



El resultado se conocerá en la gala 'The Best', el 23 de septiembre en Milán.



Pero que grande...pic.twitter.com/S3rqFSFgJi — El Machaleño (@MachalenoNoti) September 8, 2019

"Mis comentarios surgen de mis emociones. No soy una profesional. Todo lo que veo y siento se lo digo ¡incluso cuando tengo que insultar al árbitro!".



Algunos medios han introducido innovadoras soluciones para que los hinchas con discapacidades accedan a los deportes que aman.



La historia de Silvia y Nickollas ha tenido amplia repercusión.



Fueron invitados a varios programas de televisión y hasta asistieron a un entrenamiento del Palmeiras.



Y este lunes ganaron el premio The Best al mejor hincha.



EFE y AFP