Everton no asimila todavía la derrota 3-2 en el campo del Burnley, que dejó a los de Frank Lampard a tan solo un punto de los puestos de descenso, que cierran precisamente los "clarets"

De nada le sirvió al Everton el gran partido del brasileño Richarlison, autor de los dos tantos, ambos desde el punto de penalti, del conjunto visitante, ante la reacción de un Burnley, que dio la vuelta al marcador en la segunda parte.



Le puede interesar: (Luis Díaz, en el equipo ideal de la semana de la Champions League)

Habló Lampard



Una remontada que se encargó de culminar Cornet, que ya había sido decisivo en el primer tanto local, tras resolver a los 85 minutos con un preciso disparo una dejada del checo Matej Vydra.



Lampard fue claro en el etma de lo que pasa y habló de los lesionados, entre ellos, del colombiano, Yerry Mina, que no ha estado en los úiltimos partidos.



“Yerry Mina No está todavía preparado para jugar, no está todavía en forma”, precisó el DT.



Le puede interesar: (Aldair Rodríguez y la lesión a Robert Rojas en Copa Libertadores)



Deportes