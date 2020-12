La Premier League no para: así se jugará la primera fecha del 2021

Criticado por los entrenadores extranjeros de la Premier League, especialmente por Jürgen Klopp y Pep Guardiola, el fútbol en periodo navideño en Inglaterra, con su ausencia de tregua y su encadenamiento de fechas, puede clarificar la carrera por el título.

El primer gran damnificado de estos días podría conocerse el domingo, con ocasión de la 17ª fecha. El partido Chelsea-Manchester City no coronará a un candidato al título, pero sí podría eliminar a uno de ellos de la carrera.



La presión será mucho mayor sobre los hombros de los londinenses (6º), que acusan siete puntos menos que el líder Liverpool, y que suman tres derrotas, una victoria y un empate en sus cinco últimos partidos ligueros.



"Luego de una bonita serie (de resultados), hemos pasado un pequeño periodo complicado", reconoció el entrenador Frank Lampard después del empate del lunes ante el Aston Villa (1-1).



"He visto buenas señales que me agradan", se esperanzó 'Super Frankie' antes de recibir a los 'Citizens'. El conjunto de Pep Guardiola cuenta con algo más de margen.



'Los Citizens' suman el mismo número de puntos, pero con dos partidos más a disputar merced al aplazamiento de su partido contra el Everton el lunes, una hora antes del inicio a causa de varios casos de covid-19 en sus filas. Aunque los Sky Blues regresaron a los entrenamientos, la duda en torno a la disputa del partido planeará hasta el último momento.



Otro equipo bajo presión es el Tottenham (7º). Con dos puntos de doce desde su victoria ante el Arsenal a comienzos del mes de diciembre, los 'Spurs' comienzan a perder contacto peligrosamente con los cuatro primeros puestos.



Su partido ante el Leeds el sábado será un choque de culturas y estilos entre un equipo especialista en marcar a la contra, el de Mourinho, y otro equipo cuya especialidad no es la defensa, el de Marcelo Bielsa.



El club de Londres llega al menos más descansado después del aplazamiento de su partido contra el Fulham previsto el miércoles, después de varios casos positivos por coronavirus entre los 'Cottagers'.



Y el sorprendente segundo en la tabla, con casi la misma media de puntos que el líder Liverpool, el Manchester United recibirá al Aston Villa (5º), equipo que dispone de la segunda mejor defensa del campeonato.



Las hostilidades en el año 2021 serán desatadas con el duelo Everton-West Ham. Los 'Tofees' (4º) buscarán una quinta victoria consecutiva, en un partido en el que nuevamente quedó descartado el colombiano James Rodríguez.



El Leicester (3º) visita al Newcastle (14º) el domingo. Y el telón de la primera fecha del 2021 en Inglaterra lo bajará el Southampton-Liverpool. Los 'Reds' necesitan reencontrarse con la victoria luego de dos empates consecutivos que les han impedido abrir hueco con sus perseguidores.



Programa de la 17ª fecha de la Premier League:



Viernes

Everton - West Ham (9:30 a. m.)

Manchester United - Aston Villa (3 p. m.)



Sábado

Tottenham - Leeds United (7:30 a. m.)

Crystal Palace - Sheffield United (10 a. m.)

Brighton - Wolverhampton (12:30 p. m.)

West Brom – Arsenal (3 p. m.)



Domingo

Burnley - Fulham (7 a. m.)

Newcastle - Leicester (9:15 a. m.)

Chelsea - Manchester City (11:30 a. m.)



Lunes:

Southampton – Liverpool (3 p. m.)



