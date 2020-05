La Liga Premier, en el limbo por el miedo a jugar de los futbolistas

Mucha incertidumbre hay para el regreso del fútbol en la Liga Premier de Inglaterra. Las últimas horas han sido tensas, ya que aunque el Gobierno británico dio el lunes luz verde para la reactivación del deporte a puerta cerrada desde el 1.º de junio, los futbolistas tienen temor de volver a entrenar y a jugar por el riesgo de contagio del covid-19. Este miércoles hubo un nuevo encuentro en el que, según la prensa inglesa, se planteó la posibilidad de que la competencia se retrase probablemente hasta el 19 de junio.

La organización de la Liga Premier, que pretende arrancar el torneo el 12 de junio, les iba a plantear este miércoles a los jugadores y gerentes que si no jugaban, se comprometía el futuro de la competición.



Pero los futbolistas mantienen su discurso de preocupación. Por eso el panorama sigue incierto. Según los medios ingleses, se acordó reanudar las sesiones de entrenamiento con distancias la próxima semana y se les presentó a los 20 clubes el protocolo de seguridad. Sin embargo, los jugadores no aceptaron las siguientes fases del programa. Temen entrenar en grupo.



Le puede interesar: (Lo que dijo Óscar Córdoba que podría no gustar a los hinchas de Millos).Y mientras tanto, los equipos creen que si empiezan a entrenar el martes, no alcanzarán a estar aptos para el 12 de junio, por lo que la fecha de reactivación se retrasaría 7 días.

Los miedos de los jugadores

Un problemas que tiene la Liga Premier para reanudarse es la pública preocupación que tienen los futbolistas por el riesgo de contagio, de ellos y de sus familias. Uno de los que puso el tema sobre la mesa fue el argentino Sergio Agüero, del Manchester City, quien recientemente dijo: “La mayoría de los jugadores están con miedo porque tienen hijos, tienen nenes, tienen familia... Lo que digo es que el contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene (coronavirus), no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada”, dijo el delantero en el programa El Chiringuito.



Por su parte, Danny Rose, del Newcastle, cuestionó la decisión del Gobierno: “El regreso del fútbol no debe considerarse hasta que los números hayan bajado masivamente. Me entristece que la gente se enferme y sea golpeada. El fútbol debería ser lo menos que hay que resolver”, manifestó.



Los técnicos son conscientes de ese tema, no solo en Inglaterra, sino en otras ligas europeas. “Cada jugador tiene una fuerza mental diferente, saben que en casa tienen a su familia, a sus padres...”, dice José Peseiro, seleccionador de Venezuela. Y para el entrenador del Olympiacos, el luso Pedro Martins, es importante la situación psicológica en estos momentos, ya que “algunos lidian bien la situación y otros no tanto, con unos tenemos que hablar más y con otros menos”, dice. Aunque una de las claves, reconoce Martins, está en la adopción previa de las medidas de prevención, ya que así les dan garantías a los futbolistas.



Mientras tanto, otra traba que aparece en el escenario de la Liga Premier es la negativa de algunos alcaldes en Inglaterra para la reanudación del juego, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien se opone a la idea de que la Premier League se reanude el próximo junio. “Sadiq está extremadamente interesado en que la Liga Premier y el deporte profesional en general se reanuden. Sin embargo, con el país aún en medio de esta crisis y cientos de personas muriendo todos los días, cree que es demasiado pronto”, dijo un portavoz al Evening Standard.



