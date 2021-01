Sigue el brote: cinco infectados de covid en el Manchester City

Cinco jugadores del Manchester City están afectados por covid 19 y serán baja para el encuentro que el conjunto de Pep Guardiola disputará el domingo contra el Chelsea en Stamford Bridge.

El técnico español del Manchester City, explicó la situación por la que atraviesa su plantilla pero no quiso desvelar el nombre de los afectados.



(Le puede interesar: Entrevista: Cuadrado, el futbolista colombiano del año para EL TIEMPO)



Su club anunció días atrás que Gabriel Jesús y Kyle Walker habían dado positivo. Pero se desconoce quienes son los otros tres infectados.



Los cinco futbolistas están aislados. Guardiola, además, respondió a los dirigentes del Everton que mostraron su malestar con el club 'citizen' por haber propiciado la suspensión del encuentro del pasado lunes, de la decimosexta jornada, por el aumento de casos de coronavirus.



En los últimos días cinco jugadores del Manchester City dieron positivo por covid 19. Sin embargo, aunque no jugaron con el Everton sí lo harán, inicialmente, contra el Chelsea el domingo en Stamford Bridge.



El club de Manchester comunicó días atrás de que el delantero brasileño Gabriel Jesús y el defensa Kyle Walker estaban afectados por el coronavirus. Pep Guardiola, que anunció el aumento de casos en su plantilla, no quiso desvelar el nombre de los otros tres futbolistas infectados.



El pasado lunes, el crecimiento de positivos por covid 19 entre jugadores y el resto de personal llevó al Manchester City a solicitar la suspensión del encuentro ante el Everton.



El club cerró sus instalaciones como medida de precaución y para efectuar las tareas de desinfección necesarias. Guardiola, que señaló que la Premier no le permitió dar a conocer el nombre de los jugadores infectados, explicó la situación que provocó la suspensión del encuentro contra el Everton y que generó cierto malestar en Goodison Park. Los mandatarios del Everton solicitaron que la Premier League hiciera público el proceso y el protocolo en estos casos y para el aplazamiento de los partidos.

(Lea además: Boca y River, en una nueva edición del superclásico)



"Teníamos suficientes jugadores para jugar con el Everton. Queríamos hacerlo pero el día del partido, tuvimos más casos de covid. Informamos a la Premier. Llamé personalmente al entrenador del Everton (Carlo Ancelotti) para explicar la situación", indicó el preparador español, que elogió la actitud del entrenador italiano.



"Prefiero la postura de Ancelotti que la de su club. Queríamos jugar pero el día del partido tuvimos más casos", recordó. "Teníamos el virus dentro e informamos a la Premier. Qué hubiera pasado si los jugadores del Everton se hubieran contagiado de nosotros. Era un gran riesgo", indicó Guardiola.



"El día anterior al partido éramos conscientes de lo que podía pasar y el riesgo que existía. Pero ahora el centro de entrenamiento está desinfectado y con suerte en las próximas pruebas todos darán negativo y los que ahora han dado positivo podrán regresar sin problema", añadió Guardiola, que el miércoles dirigió el entrenamiento de su plantilla después de una profunda desinfección.



"Ahora están menos en contacto unos con otro. Los jugadores ya no están en el vestuario, solo se entrenan en el campo", indicó. "La situación es la que es. Tenemos un equipo suficientemente bueno para ir a Londres y competir contra un gran rival como el Chelsea. Vamos a intentar hacer una buena actuación", añadió.



EFE