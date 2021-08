Liverpool y Chelsea empataron y el City aplastó al Arsenal

Tres partidos, tres derrotas y colista de la Premier League. El Arsenal recibió un severo correctivo este sábado por 5-0 a manos del Manchester City (5º) en el partido que inauguró la 3ª fecha del campeonato inglés, en la que Liverpool y Chelsea empataron 1-1.

Los 'Citizens' abrieron pronto la lata con un remate de cabeza de Ilkay Gündogan de cabeza (7). Posteriormente, dentro del área chica, el español Ferran Torres (12) y el brasileño Gabriel Jesus (43) sentenciaron antes del descanso.



El también español Rodri (53), con un disparo desde fuera del área, marcó el cuarto de los locales y Ferran de cabeza hacía su segundo del día poco antes del pitido final (84). Por si fuera poco, Granit Xhaka fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando al Arsenal con uno menos desde el minuto 35.



El Manchester City se coloca quinto de la Premier provisionalmente con 6 puntos, a la espera del cierre de la jornada.



El West Ham (1º) es líder del campeonato pese a no ganar. A los 'Hammers', cuyos goleadores fueron Pablo Fornals (39) y Michail Antonio (68), se les escapó la victoria y debieron conformarse con un empate 2-2 frente al Crystal Palace (14º).



Igualados en la segunda posición, también con 7 puntos, están Chelsea y Liverpool, los dos tantos con los mismos goles a favor (6) y en contra (1), tras su empate 1-1.



El alemán Kai Havertz adelantó al Chelsea en Anfield, pero los locales igualaron en el 45+5 gracias a su estrella egipcia Mohamed Salah, de penal. En el 45+3 fue expulsado el jugador del Chelsea Reece James.



En el Chelsea se retiró además lesionado el francés N'Golo Kanté en el final de la primera parte, con un golpe en un tobillo. Ese percance llega a dos días de tener que concentrarse con su selección para los partidos de las eliminatorias mundialistas de septiembre.



El Everton (4º, también 7 puntos), de su lado, le infligió al Brighton su primera derrota del curso, con un 0-2 en el estadio de los 'Seagulls'.



En el fondo de la clasificación aparece el Arsenal. La escuadra londinense no solo ha perdido sus tres partidos de lo que va de Premier, sino que lo ha hecho sin marcar un solo gol y recibiendo nueve.



El calendario no ha sido benévolo, al tener que enfrentarse en la 2ª y 3ª jornadas a los vigentes finalistas de la Liga de Campeones, Chelsea y City respectivamente, pero en el partido inaugural se midió ante un recién ascendido, el Brentford (9º), que le superó por 2-0.



En la próxima fecha, el 11 de septiembre, después el parón de selecciones, el equipo entrenado por Mikel Arteta se enfrenta al Norwich (19º) en casa, una buena oportunidad para sumar su primer triunfo de la temporada.



El domingo será el turno del Manchester United (10º), que acaba de cerrar el próximo regreso de Cristiano Ronaldo y que visita al Wolverhampton (17º) para no perder comba con los puestos cabeceros de la clasificación antes del parón por los partidos internacionales.



DEPORTES

Con AFP