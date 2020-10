Everton ya no es el líder de la Premier, al menos por ahora

Liverpool se colocó de nuevo en lo más alto de la clasificación en la Premier League merced a una trabajada victoria contra el West Ham (2-1), este sábado en la 7ª fecha, después de que Manchester City y Chelsea lograsen sendas victorias sin forzar.

'Citizens' (8º) y 'Blues' (4º) ganaron respectivamente fuera de casa al Sheffield United (1-0) y al Burnley (3-0) y se acercaron provisionalmente a los puestos de cabeza, aunque después los 'Reds' volvieron a poner tierra de por medio.



En Anfield, el West Ham (13º), que había derrotado al Leicester 3-0 y empatado con Tottenham y Manchester City, abrió el marcador por medio del español Pablo Fornals en el minuto 10, quien aprovechó un mal despeje de cabeza de Joe Gomez y otro salto en vano de Nathaniel Phillips, jugador habitual en el segundo equipo 'Red' y que disputó su primer partido en la élite. Pero el vigente campeón igualó con un penal anotado por el egipcio Mohamed Salah (42).



El portugués Diogo Jota, que había saltado desde el banco, resultó decisivo con su tercer gol en tres partidos en Anfield desde su llegada (85) en septiembre. E incluso envió el balón al fondo de la red una vez más, pero el VAR anuló el gol por una falta previa del senegalés Sadio Mané.



Liverpool se coloca con tres puntos más que sus vecinos del Everton (2º), que viajan el domingo a Newcastle, y que el Wolverhampton (3º), ganador ante el Crystal Palace (2-0) el viernes. Everton no contará este fin de semana con el colombiano James Rodríguez.



Con 15 goles en contra se da la paradoja de que el líder de la tabla es asimismo el que más goles ha recibido.



"El fútbol es un lugar complicado y estamos felices de poder jugar a fútbol", afirmó Klopp sobre el confinamiento implantado por el gobierno inglés, que permitirá que la Premier siga su curso.



El City, por su parte, se quedó de nuevo a cinco puntos del Liverpool a pesar de su victoria horas antes. En el terreno del Sheffield United, que permanece en antepenúltima posición con apenas un punto logrado en siete partidos, un fuerte disparo raso del lateral Kyle Walker en el minuto 28, a más de 25 metros del arco, bastó para inclinar un partido que volvió a poner de manifiesto la dificultad que supone para el City sumar de tres en tres.



Un gol con un sabor especial para su autor, poco habitual en esa faceta, logrado en el estadio del club en el que se formó, por lo que no fue nada efusivo en la celebración.



La próxima semana, antes de la tregua internacional, se presenta crucial para el City, que puede poner un pie en octavos de la Liga de Campeones si derrota al Olympiakos en casa el martes. Después se encontrará con el Liverpool en el Etihad, en un duelo de gran importancia en la carrera por el título.



Por el momento, el City parece haber dejado atrás su inicio titubeante de curso, lastrado por las lesiones, los casos de covid y su corta pretemporada de apenas dos semanas. Y parece que podrá seguir contando con su entrenador, Pep Guardiola, al frente de la nave 'citizen', después que el técnico catalán fuese relacionado con un posible regreso al FC Barcelona, algo que desmintió después del partido.



"Lo he dicho muchas veces. Mi época como entrenador en Barcelona se acabó", afirmó Guardiola, quien mantuvo que su "deseo" es seguir triunfando en Inglaterra.



También el Chelsea da continuidad a su inercia ganadora, encadenando ante el colista Burnley su cuarto partido consecutivo sin recibir goles, y de nuevo con el senegalés Edouard Mendy bajo palos y el arquero internacional español Kepa Arrizabalaga en el banco.



La integración de los nuevos fichajes prosigue a paso rápido, y seis de los refuerzos fueron titulares este sábado, entre ellos el brasileño Thiago Silva. Entre los nuevos destacó Hakim Ziyech en su primer partido de la temporada como titular.



El marroquí llegado del Ajax abrió el marcador (26) antes de ofrecer al alemán Timo Werner el último gol a 20 minutos del final. Entre ambos goles, el francés Kurt Zouma anotó de cabeza en un córner el 2-0 en el 63.



"Fue una actuación muy completa por nuestra parte. Es un lugar difícil para venir. Controlamos la mayor parte del partido, así que estoy muy feliz", se congratuló el técnico del Chelsea, Frank Lampard.



