Jugador de la Premier dice que los ven como 'ratas de experimento'

En Inglaterra ya se trabaja a fondo para el regreso de la Premier League en medio de la pandemia de coronavirus . Después de la primera oleda de tests entre los clubes de la primera división, que detectó seis casos positivos en 748 muestras, comenzaron a llegar los primeros cuestionamientos por parte de los jugadores. Danny Rose , actual defensor de Newcastle , se quejó de los riesgos que puede implicar el regreso del fútbol y disparó que están siendo tratados como "ratas de laboratorio".

A pesar de que el Reino Unido es el cuarto país del mundo con mayor afectados por la covid-19 , la voluntad de las autoridades, tanto de la Uefa como de la Premier y la Asociación del Fútbol del país, es reanudar la competencia y definir el título, la clasificación a las copas y los descensos en el campo de juego. Para eso, con el 12 de junio como fecha tentativa, los equipos ya han comenzado a entrenarse en grupos reducidos, situación que derivó en los testeos.



"La gente dice que deberíamos retomar el fútbol, como si fuéramos conejillos de indias o ratas de laboratorio", declaró Rose, lateral izquierdo de Newcastle cedido por Tottenham. "Puedo imaginarme a la gente en casa diciéndose que si ganamos tanto dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo ".



Mientras Rose propone en un primer momento "experimentar esta fase y ver si funciona o no", antes de plantear una reanudación temprana del campeonato de fútbol inglés, la fecha de junio está en duda porque los directores técnicos solicitaron al menos cuatro semanas de entrenamiento para recuperar el terreno perdido. Al día de hoy, Liverpool es líder con 82 puntos, seguido por Manchester City con 57 y Leicester con 53, cuando se jugaron 29 fechas y restan nueve para su finalización.



El escepticismo del defensor inglés sobre el "Project Restart" de la Premier League, que está detenida desde el 13 de marzo, se añade al de otros jugadores, como Sergio Aguero y Raheem Sterling, estrellas de Manchester City, o Troy Deeney, o al capitán del Watford, que se niega a entrenar para proteger a su hijo de cinco meses, que sufre dificultades respiratorias.





Por el momento, únicamente Alemania ha reanudado su liga de fútbol entre los principales campeonatos nacionales de Europa. Los restantes permanecen interrumpidos desde mediados de marzo y Francia, Holanda y Bélgica, por ejemplo, ya decretaron la suspensión definitiva de esta temporada.



LA NACIÓN

GDA