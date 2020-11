James dio en el clavo: los detalles de su salida del Real Madrid

De a poco se han ido conociendo detalles de la salida de James Rodríguez del Real Madrid y su llegada al Everton. El futbolista colombiano, meses antes de dejar el club español daba luces y ahora, en una reciente entrevista, dejó claras las razones.

Sin decirlo directamente, para James era claro que en el Real Madrid, equipo en el que estuvo en dos ocasiones, no tenía la confianza ni el respaldo de Zinedine Zidane o el club y esto fue un factor que provocó su salida.



"Estaba en un tiempo que no jugaba mucho y tenía que ir a un equipo que confiara en mí con un técnico que sepa como soy dentro y fuera del campo. Carlo fue lo justo para que yo pudiera venir para acá y fue un punto grande para que yo esté aquí. El club confío en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también", comentó en una entrevista en BT Sports.



Además, James valoró este nuevo paso en su carrera deportiva como un reto, en el que piensa seguir aprendiendo y fortaleciendo su carrera futbolística.



"Esos grandes equipos que veía jugar y estar en una nueva Liga es bueno para mí. El próximo año cumplo 30 y me da muchos kilómetros de experiencia. Son cosas que uno aprende también. Aprendo día a día y veo cosas nuevas", añadió.



Finalmente, el volante del Everton dio su opinión del fútbol que se juega en Inglaterra: "El fútbol de la Premier es más físico que otro. Hay gente física que buscan el toque, la fricción y técnicamente también son buenos. Es un fútbol rápido, intenso... Estuve en muchas ligas, pero aquí son fuertes, son físicos y quieren ir al toque. Eso es lo que yo veo. El fútbol no es solo correr, ¿no? Cuando tienes a alguien que piensa, que juega al fútbol, es más fácil para tu equipo y para ti también".



