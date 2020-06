¡Por fin! Estos son los partidos para ver en el regreso de la Premier

El listado de partidos que no se pueden perder es el siguiente:

Programación

Miércoles 17 de junio

ESPN 2

12 m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. Sheffield United

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester City vs. Arsenal

Viernes 19 de junio

ESPN 2

12 m.: FÚTBOL – Liga Premier: Norwich vs. Southampton

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Tottenham vs. Manchester United

Sábado 20 de junio

ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Brighton vs. Arsenal



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Leicester

11:10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: West Ham vs. Wolves



